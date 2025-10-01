Eingefrorenes Vermögen: Kreml wirft der EU Diebstahl vor

Wegen Russlands Kriegs gegen die Ukraine hat die EU Milliarden an russischen Vermögen eingefroren. Die Diskussion um die Nutzung der Gelder läuft. Der Kreml warnt scharf.
In der Debatte um die Verwendung des eingefrorenen russischen Vermögens hat der Kreml schwere Vorwürfe gegen die Europäische Union erhoben. „Es geht um Pläne zur illegalen Entnahme russischen Eigentums, einfach gesagt: um Diebstahl“, kommentierte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge Pläne der EU-Kommission, zwei Milliarden Euro aus den Erträgen russischer Vermögen an die Ukraine für deren Drohnenproduktion zu übergeben.