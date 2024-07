Einfach mal in die Sonne gucken: Action oder Kultur im Sommerurlaub? Olaf Scholz will nur entspannen

Auch ein Kanzler muss mal Urlaub machen. In einem Interview hat Olaf Scholz jetzt verraten, was er für seine Auszeit im Sommer für Pläne hat: Er sehnt sich nach entspannten Stunden.

Olaf Scholz (66) braucht in seinem diesjährigen Sommerurlaub kein großes Programm. Im "Interview der Woche" hat er der ARD zwar nicht verraten, wo genau es für ihn hingeht - aber immerhin einen Einblick in die Pläne für seine Ferien gegeben. "Ich freue mich darauf, dass Ruhe herrscht, dass ich Sport machen kann, dass ich die Landschaft genießen kann und dass ich Bücher lesen kann und dass ich einfach viel Zeit habe zusammen mit meiner Frau", erklärte er.

"Einfach mal in die Sonne gucken"

Seine Sommerpause wolle der Kanzler, der in den letzten Wochen mit diversen Terminen wie dem Nato-Gipfel oder dem Trubel rund um die Heim-EM stark ausgelastet war, zum Faulenzen nutzen. "Das kann ich ziemlich gut. Auch wenn ich jogge, zum Beispiel, zähle ich nicht zu den Leuten, die Musik hören und sich komplizierte Gedanken machen. Sondern ich jogge", berichtete er. Beim Laufen könne Scholz sich besonders gut entspannen, das ginge aber auch im Urlaub: "Wenn man da sitzt, da kann man auch einfach mal in die Sonne gucken."

Ganz ohne Politik geht es dann aber doch nicht. Auf die Frage nach seinem größten Wunsch für den Sommer erklärte der SPD-Mann, er wünsche sich, "dass Russland diesen Krieg gegen die Ukraine beendet".

Letztes Jahr ging es nach Südfrankreich

Auch im letzten Jahr hatte Olaf Scholz geheim gehalten, wo er seinen Sommerurlaub verbringen wird. Erst nach der Reise lüftete seine Ehefrau Britta Ernst (63) das Feriengeheimnis mit einem Post auf Instagram: Das Paar hatte einige Tage in Südfrankreich verbracht. "Der Urlaub in der Provence mit großartigen Eindrücken ist vorbei. Eine wunderschöne Region in Europa", schrieb sie damals zu einer Collage beliebter Reiseziele an der Côte d'Azur.