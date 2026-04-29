Wer das verlängerte Wochenende rund um den Tag der Arbeit für einen spontanen Trip nutzen möchte, findet hier Inspiration für fünf mögliche Ziele.
Der Tag der Arbeit fällt in diesem Jahr auf den kommenden Freitag. Somit liegen drei freie Tage vor einem, ohne dass etwas geplant ist? Deutschland hat zahlreiche Schönheiten zu bieten, die ohne wochenlange Vorbereitung begeistern. Hier fünf mögliche Destination, die von vielen Orten in Deutschland aus in wenigen Stunden erreichbar sind und sich für einen Tagesausflug oder ein bis zwei Übernachtungen lohnen.