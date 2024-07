Einfach falsch: Die TV-Stars Maren Eggert und Peter Jordan sind nicht verheiratet

1 Peter Jordan und Maren Eggert sind seit vielen Jahren ein Paar, vor den Traualtar ging es aber nie. Foto: imago/Future Image

Seit vielen Jahren ist Peter Jordan der Lebensgefährte von Schauspielerin Maren Eggert. Geheiratet haben die beiden aber nie, wie sie nun in einem Interview klarstellt.











Maren Eggert (50) und Peter Jordan (57) sind seit vielen Jahren in einer Beziehung und haben zwei gemeinsame Kinder. Nach fast zehn Jahren in Hamburg zogen sie vor einiger Zeit nach Berlin. Kennengelernt haben sie sich schon in den 1990er Jahren im Theater. Verheiratet sind die beiden Schauspielstars jedoch bis heute nicht, wie Eggert nun in einem Interview klarstellt.