Einfach abgehauen in Sindelfingen

1 Die Polizei sucht Unfallflüchtige. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Einfach auf und davon haben sich zwei Autofahrer gemacht, die andere schädigten. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen.















Auf einem Parkplatz in Nähe einer Kleingartenanlage parallel der Rudolf-Harbig-Straße kurz vor Maichingen ereignete sich zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, eine Unfallflucht. Vermutlich beim Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen abgestellten Audi und beschädigten diesen im Frontbereich. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon und hinterließ einen Sachschaden von etwa 3500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Telefon (0 70 31) 697-0, zu melden.

Ein Sachschaden von etwa 1500 Euro entstand zwischen Samstag, 17.40 Uhr, und Sonntag, 1.30 Uhr, in der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen auf dem Parkplatz des Glaspalastes. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte die rechte hintere Seite eines abgestellten VW und machte sich anschließend davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter (0 70 31) 697-0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen. (red)