Eines der größten Solarfelder im Kreis Böblingen: Photovoltaik, so weit das Auge reicht

In Weil der Stadt ist eines der größten Felder für Sonnenenergie im Landkreis Böblingen entstanden. Schnell und effizient, dafür gibt es Gründe.

Wer den Radweg zwischen Weil der Stadt und Schafhausen entlangfährt, der sieht seit einiger Zeit schwarz: Solarmodule, fast soweit das Auge reicht. Ein riesiges Freiflächenfeld entstand auf 2,3 Hektar am Ende des Sägewegs. Die Energie Weil der Stadt (EnWdS) als Eigentümerin und Betreiberin hat gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen Schwarzwald Nature (die geplant und gebaut hat) eine der größten Anlagen im Kreis realisiert.

Schnell ging dieser gesamte Prozess, auch weil es schnell Zustimmung aus dem Landratsamt gab. Im vergangenen Jahr ist der Genehmigungsprozess abgeschlossen worden – jetzt sind die Module verbaut und die Anlage wird sichtbar. Noch in diesem Jahr wird lokal Ökostrom für Weil der Stadt produziert, der einige hundert Haushalte im Jahr versorgen kann. Auf einer Fläche von 2,3 Hektar entsteht eine installierte Leistung von etwa 2100 kWp (Kilowatt-Peak), die jährlich einen Stromertrag von ungefähr 2 000 000 kWh generieren kann. Dies entspricht in etwa dem Bedarf von knapp 600 Haushalten mit drei Personen oder dem Jahresverbrauch von knapp 1000 VW ID.3-Fahrzeugen, die jeweils 12 000 Kilometer pro Jahr zurücklegen, so jedenfalls hat Schwarzwald Natur das ausgerechnet. Pro Jahr sollen damit jährlich 903 Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht der jährlichen CO2-Aufnahme von mehr als 72 000 Bäumen oder einer Fläche von fast 500 Hektar Wald.

Das Solarfeld am Radweg Richtung Schafhausen ist beeindruckend. Foto: Schwarzwald Nature

Dokumentiert wird das Ganze durch eine Anzeigetafel, die am Sägeweg installiert wird. Dies ist schon die zweite Anlage dort, da auch Vereinsremisen mit einer PV-Anlage, die einen jährlichen Stromertrag von rund 95 000 kWh leistet, ausgestattet sind.

Christian Walter, Bürgermeister von Weil der Stadt und Aufsichtsratsvorsitzender der EnWdS, war es vor allen Dingen wichtig, dass die Umsetzung schnell erfolgt: „Wir wollten möglichst schnell ein Signal an die Bürger in Weil der Stadt senden, dass die Energiewende nichts Abstraktes ist.“ Für Horst Graef, Geschäftsführer der EnWdS, ENCW und Schwarzwald Nature, soll diese PV-Anlage erst der Anfang sein: „Das ist für uns ein ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, alle Bürger in Weil der Stadt komplett mit grünem Strom zu versorgen.“

Von oben sieht man Reihen, vom Boden aus wirkt die Anlage wie ein riesiger schwarzer See. Foto: Schwarzwald Nature

Und Jürgen Katz, Erster Weiler Beigeordneter und ebenfalls Geschäftsführer der EnWdS, erklärt, dass man eine Begleitforschung mit Professor Christian Küpfer von der Hochschule Geislingen-Nürtingen aufgesetzt hat: Die Entwicklung der Biodiversität auf dem Areal wird wissenschaftlich begleitet, um Erkenntnisse für weitere Anlagen zu gewinnen.