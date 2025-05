Einer fehlt für immer: Simone Ballack und Dagmar Wöhrl erinnern an ihre verstorbenen Söhne

1 Simone Ballack (l.) trauert seit 2021 um ihren Sohn Emilio, Dagmar Wöhrls Sohn Emanuel starb 2001. Foto: imago images/teutopress / imago images/Future Image

Mit herzzerreißenden und tapferen Worten haben sich Simone Ballack und Dagmar Wöhrl am Muttertag gemeldet. Beide Frauen leben mit einem schweren Verlust: Ihre Söhne starben viel zu früh auf tragische Weise. In ihren emotionalen Instagram-Beiträgen erinnern sie an ihre Lieben.











Am Muttertag wird nicht nur gefeiert, sondern auch erinnert. Denn der Ehrentag ruft in vielen Frauen auch traurige Emotionen hervor. Etwa bei denjenigen, die keinen Kontakt zu ihren Sprösslingen mehr haben, die eine Fehlgeburt erlitten - oder deren Kinder viel zu früh gestorben sind. Das schlimme Schicksal ereilte auch Simone Ballack (49) und Dagmar Wöhrl (71), die am 11. Mai in emotionalen Beiträgen an ihre verstorbenen Söhne dachten.