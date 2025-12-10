Quentin Tarantinos scharfe Kritik an Paul Dano schlägt hohe Wellen. Der Schauspieler erhält prominente Rückendeckung: Daniel Day-Lewis und weitere Kollegen verteidigen Dano öffentlich.
Seine Aussagen waren hart und haben viel Aufsehen erregt: Quentin Tarantino (62) hat im Podcast von Schriftsteller Bret Easton Ellis (61) kürzlich heftige Kritik an dem Schauspieler Paul Dano (41) geübt. Der Regisseur wurde nach den besten Filmen des bisherigen Jahrhunderts gefragt und vergab den fünften Platz an "There Will Be Blood" von seinem Kollegen Paul Thomas Anderson (55). Dano und Daniel Day-Lewis (68), der seinem Kollegen nun beisteht, spielen darin die Hauptrollen.