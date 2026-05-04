Das Startergebnis des ersten Teils wurde mehr als verdoppelt: "Der Teufel trägt Prada 2" legte einen der stärksten Kinostarts des Jahres hin. Vor allem bei einer überraschenden Zielgruppe ist die Fortsetzung mit Meryl Streep erfolgreich.
Der erste Teil entwickelte sich nur langsam zum Hit, die Fortsetzung startet gleich durch. "Der Teufel trägt Prada 2" spielte laut dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" am ersten Wochenende weltweit 233,6 Millionen US-Dollar ein. 77 Millionen davon entfielen auf den Heimatmarkt USA.