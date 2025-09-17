Einer der Besten aller Zeiten: Barbra Streisand würdigt ihre So wie wir waren-Liebe Robert Redford

Über 50 Jahre ist es her, dass Barbra Streisand und Robert Redford in "So wie wir waren" ein Liebespaar mimten. An die gemeinsame Zeit denkt Streisand noch immer voller Glücksgefühle zurück.
Die prominenten Stimmen, die ihre tiefe Trauer über den Tod von Hollywoodstar und Oscarpreisträger Robert Redford zum Ausdruck bringen, reißen nicht ab. In Person von Barbra Streisand (83) hat sich eine weitere Weggefährtin des Stars, der am Dienstag im Alter von 89 Jahren gestorben ist, zu Wort gemeldet. In einem Instagram-Post bezeichnet sie Redford als "charismatisch, intelligent, tiefgründig und immer interessant". Die Traumfabrik habe "einen ihrer besten Schauspieler aller Zeiten" verloren.