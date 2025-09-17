Einer der Besten aller Zeiten: Barbra Streisand würdigt ihre So wie wir waren-Liebe Robert Redford

Über 50 Jahre ist es her, dass Barbra Streisand und Robert Redford in "So wie wir waren" ein Liebespaar mimten. An die gemeinsame Zeit denkt Streisand noch immer voller Glücksgefühle zurück.

Die prominenten Stimmen, die ihre tiefe Trauer über den Tod von Hollywoodstar und Oscarpreisträger Robert Redford zum Ausdruck bringen, reißen nicht ab. In Person von Barbra Streisand (83) hat sich eine weitere Weggefährtin des Stars, der am Dienstag im Alter von 89 Jahren gestorben ist, zu Wort gemeldet. In einem Instagram-Post bezeichnet sie Redford als "charismatisch, intelligent, tiefgründig und immer interessant". Die Traumfabrik habe "einen ihrer besten Schauspieler aller Zeiten" verloren.

Im Jahr 1973 war ihr gemeinsamer Film "So wie wir waren" erschienen, in dem Werk von Regisseur Sydney Pollack (1934-2008) spielten sie ein inniges Liebespaar. Auch über 50 Jahre später verbindet Streisand nur positive Erinnerungen mit der Zusammenarbeit - gerade weil sie und Redford aus zwei verschiedenen Welten zu stammen schienen: "Wir waren so gegensätzlich: Er kam aus der Welt der Pferde, ich war allergisch gegen sie!", schreibt Streisand. "Dennoch versuchten wir immer wieder, mehr übereinander herauszufinden, genau wie die Figuren im Film."

Sie wird gemeinsame Zeit immer in Ehren halten

Ihren Post, zu dem sie ein gemeinsames Schwarzweißbild vom Film veröffentlichte, schließt sie mit den Worten: "Er war einzigartig und ich bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit ihm zu arbeiten."

Die Familie von Robert Redford hatte am Dienstag in einem Statement mitgeteilt, dass der Star "am 16. September 2025 in seinem Zuhause Sundance in den Bergen von Utah verstorben" ist. Also "an jenem Ort, den er liebte, umgeben von jenen Menschen, die er liebte".

Ob Leonardo DiCaprio, Jane Fonda, Morgan Freeman, Antonio Banderas oder Scarlett Johansson, die als Kind in einem ihrer ersten Filme ("Der Pferdeflüsterer") mit Redford zusammengearbeitet hat: Sie alle und viele weitere Superstars haben bereits ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. Ebenso wie ihre Gewissheit, dass sich Redford durch sein Schaffen längst unsterblich gemacht hat.