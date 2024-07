Einen Tag vor seinem 81. Geburtstag: Mick Jagger und Freundin Melanie strahlen bei Olympia-Party in Paris

1 Mick Jagger und Freundin Melanie Hamrick besuchten am Donnerstag die "Prelude to the Olympics"-Party in Paris. Foto: imago/ABACAPRESS/Marechal Aurore

Einen Tag vor seinem 81. Geburtstag hat Mick Jagger gemeinsam mit Freundin Melanie Hamrick und zahlreichen Stars die Olympischen Spiele eingeläutet. Bei der "Prelude to the Olympics"-Party strahlte das Paar auf dem roten Teppich.











Bei den Olympischen Spielen könnte er wohl nicht mehr teilnehmen, dennoch ist Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger auch mit 81 Jahren noch fit wie ein Turnschuh. Das zeigte der Rocker nun einmal mehr in Paris: Die offizielle Eröffnungszeremonie am Freitagabend (26. Juli) auf der Seine steht zwar noch bevor, die erste große Party mit namhaften Gästen fand aber bereits am Donnerstagabend statt. LVMH-Chef Bernard Arnault (75) lud gemeinsam mit Co-Hosts wie Pharrell Williams (51) oder Anna Wintour (74) in die Fondation Louis Vuitton ein, um unter dem Motto "Prelude to the Olympics" zu feiern.