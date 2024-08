Das Influencer-Paar Sarah und Dominic Harrison (beide 33) hat einen Tag nach der Geburt der dritten Tochter erste Bilder veröffentlicht und auch einige Details zu der kleinen Alea verraten.

"Wir werden dir ein wunderschönes Leben schenken"

Auf ihren Instagram-Seiten schrieben die beiden am Dienstagmorgen (6. August): "Sie kam mit 3480g und 51cm auf die Welt. Wir werden dir ein wunderschönes Leben schenken, kleine Maus." Dazu teilten sie Bilder, auf denen das Baby auf den Armen seiner Eltern zu sehen ist. Auch ein Kennenlernen mit den großen Schwestern gab es offenbar schon.

Bereits am frühen Morgen hatte sich Sarah Harrison aus dem Krankenhausbett gemeldet und geschwärmt: "Es ist einfach das Faszinierendste, was es auf dieser Welt gibt. Wir schweben noch auf Wolke sieben." Sie ruhe sich noch aus, aber es gehe ihr nach dem Kaiserschnitt schon wieder gut.

Prominente Gratulanten

Zudem bedankte sie sich für die zahlreichen Glückwünsche. Auf den Instagram-Seiten gab es auch zahlreiche Kommentare von Influencer-Kollegen und TV-Gesichtern. So schrieb etwa Ann-Kathrin Götze (34): "Herzlichen Glückwunsch. Willkommen, kleine Alea." Fiona Erdmann (35), die wie die Harrisons in Dubai lebt, postete: "Willkommen auf der Welt, liebe Alea. Auf dich wartet eine wundervolle, liebevolle Familie. Deine Schwestern werden ganz wundervoll auf dich aufpassen und deine Eltern alles dafür tun, dass du immer sicher und glücklich bist!" Auch Liz Kaeber (31), die einst mit Sarah Harrison an der Datingshow "Der Bachelor" teilnahmen, meldete sich: "Ich hab euch unendlich lieb. Alea, du bist eine so unfassbar süße Maus und wirst bei deinen Eltern das schönste Leben genießen dürfen, voller Liebe und Fürsorge."

2017 wurden sie zum ersten Mal Eltern

Sarah Harrison wurde unter ihrem Mädchennamen Sarah Nowak bekannt, als sie 2015 bei "Der Bachelor" teilnahm. Danach war sie in weiteren Formaten wie "Promi Big Brother" und "Das große Promibacken" zu sehen. Vor allem mauserte sie sich aber zu einer der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands mit rund 3,2 Millionen Followern. 2017 heiratete sie den ehemaligen Basketballspieler und Personal-Trainer Dominic Harrison. Im November 2017 kam ihre erste Tochter Mia Rose zur Welt, im Juli 2020 folgte mit Kyla Töchterchen Nummer zwei. 2020 wanderte die Familie nach Dubai aus.