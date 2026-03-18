Patrice Aminati plädiert in einem neuen Interview für einen offeneren Umgang mit Krebserkrankungen. Dabei macht sie deutlich, dass eine Diagnose nicht bedeuten muss, das eigene Leben stillzulegen.
Rund drei Jahre nach ihrer Diagnose mit schwarzem Hautkrebs geht Patrice Aminati (30) weiterhin offen mit ihrer Krankheit um. Im Interview mit dem Magazin "Bunte" (ET: 19. März) spricht sie über das Ende ihrer Ehe mit TV-Moderator Daniel Aminati (52) - und über das Recht krebskranker Menschen auf ein vollständiges Leben.