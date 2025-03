Einen Monat vor Masters-Turnier: Achillessehnenriss bei Tiger Woods

Medienberichten zufolge zog Tiger Woods eine Teilnahme am legendären Masters-Turnier in Erwägung. Doch nun hat sich die Golflegende schwer verletzt. Woods riss sich die Achillessehne.

Rückschlag für Golflegende Tiger Woods. Rund einen Monat vor der 89. Ausgabe des Masters-Turniers in Augusta, Georgia, hat sich der 49-Jährige einen Achillessehnenriss zugezogen. Die erschütternde Neuigkeit teilte der fünfmalige Masters-Sieger selbst auf Instagram. Medienberichten zufolge hatte der Star zuletzt eine Teilnahme an dem Golfturnier ernsthaft ins Auge gefasst.

Kein sechster Masters-Triumph

"Als ich begann, mein eigenes Training und meine Übungen zu Hause zu intensivieren, spürte ich einen stechenden Schmerz in meiner linken Achillessehne, die sich als gerissen herausstellte", schreibt Woods in dem sozialen Netzwerk. In einem Krankenhaus in Florida sei daraufhin am 11. März "eine minimalinvasive Achillessehnenreparatur" durchgeführt worden, "um die gerissene Sehne zu reparieren".

"Die Operation verlief reibungslos, und wir erwarten eine vollständige Genesung", wird Woods' behandelnder Arzt in dem Instagram-Beitrag zitiert. Der Golf-Star, einer der besten Spieler der Geschichte, halte sich nun wieder zu Hause auf und konzentriere sich auf seine Genesung. Seinen Fans und Followern dankt er für die Unterstützung.

Tiger Woods verlor im Februar seine Mutter

Erst vor einigen Wochen musste Woods den Verlust seiner geliebten Mutter Kultida Woods (1946-2025) verkraften. "Mit tiefer Traurigkeit möchte ich mitteilen, dass meine liebe Mutter, Kultida Woods, heute früh verstorben ist. Meine Mutter war eine ganz eigene Naturgewalt, ihr Geist war einfach nicht zu leugnen", schrieb er am 4. Februar ebenfalls auf Instagram.

Ihr verdanke er seinen Erfolg im Golfsport, hieß es weiter in dem Beitrag: "Sie war mein größter Fan, mein größter Unterstützer, ohne sie wäre keine meiner persönlichen Leistungen möglich gewesen." Auch über seine Söhne spricht der Sportler in seinem Nachruf: "Sie wurde von so vielen geliebt, besonders aber von ihren beiden Enkelkindern Sam und Charlie. Ich danke euch allen für eure Unterstützung, eure Gebete und eure Anteilnahme in dieser schwierigen Zeit für mich und meine Familie. Ich liebe dich, Mom."