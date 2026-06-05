Einen Monat vermisst: Deutsche Studentin verunglückt beim Wandern in der Schweiz

Seit Anfang Mai wurde eine junge Studentin aus Magdeburg nach einer Wanderung in den Schweizer Alpen vermisst. Anfang der Woche wurde eine Leiche entdeckt. Jetzt herrscht traurige Gewissheit.
Interlaken/Chemnitz/Magdeburg - Eine seit Anfang Mai in den Schweizer Alpen vermisste Studentin aus Magdeburg ist tot. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilte, wurden ihre sterblichen Überreste am Dienstag im Bereich des Louwigraben bei Oberried am Brienzersee (Region Interlaken) gefunden. Die bisherigen Erkenntnisse deuteten auf einen Unfall hin, hieß es.