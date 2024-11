Eine Woche nach seinem Tod: Quincy Jones in intimer Zeremonie beigesetzt

1 Quincy Jones wurde in einer privaten Zeremonie beigesetzt. Foto: action press/Birdie Thompson/AdMedia

Quincy Jones, der Mann hinter einigen der wichtigsten Alben der Musikgeschichte, wurde in einer privaten Zeremonie beigesetzt. Eine öffentliche Gedenkfeier ist geplant, Details dazu wurden nicht bekannt gegeben.











Quincy Jones (1933-2024) ist eine Woche nach seinem Tod in einer privaten Zeremonie in Los Angeles beigesetzt worden. Wie "Associated Press" berichtet, nahmen an der intimen Zeremonie lediglich die sieben Kinder von Jones, sein Bruder, zwei Schwestern und unmittelbare Familienangehörige teil.