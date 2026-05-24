Eine Woche nach Beziehungsbekanntgabe: Lets Dance-Kandidatin Vanessa Borck stellt ihre Freundin vor

Vor einer Woche machte "Let's Dance"-Teilnehmerin Vanessa Borck öffentlich, dass sie nach ihrer Scheidung in einer neuen Beziehung ist. Jetzt stellt sie die Frau an ihrer Seite vor.

Vanessa "Nessi" Borck (29) hat vor einer Woche öffentlich gemacht, dass sie neu vergeben ist - den Namen ihrer Partnerin ließ sie dabei noch offen. Seither wurde spekuliert, wer die Frau an ihrer Seite ist. Jetzt lüftet die Influencerin das Geheimnis: In einem Interview mit "Bild" stellt sie ihre Freundin Lara (29) erstmals vor.

Lara kommt aus Köln, hat einen Master in Sportbusiness Management und arbeitet im Projektmanagement, erzählt das Paar. Mit der Öffentlichkeit hatte sie bislang keine Berührungspunkte, die plötzliche Aufmerksamkeit erlebt sie als "extrem aufregend". Kennengelernt haben sich die beiden im Januar 2026 in einem Club, die eigentliche Kennenlernphase begann im März nach Borcks Ausscheiden in der zweiten Folge von "Let's Dance". Für Lara ist es ihre erste Beziehung, zuvor habe sie eher Männer gedatet, berichtet sie in einem YouTube-Video.

Fernbeziehung, aber große Pläne

Die beiden trennen wegen ihrer Wohnorte in Berlin und Köln rund 600 Kilometer. "Wir versuchen, entweder Zeit in Köln oder in Berlin zu verbringen, sodass wir uns meistens nur drei oder vier Tage am Stück nicht sehen", so Lara. Und die beiden haben große Pläne: "Wir möchten in Zukunft auf jeden Fall zusammenziehen und uns jeden Tag aufs Neue gegenseitig glücklich machen." Die 29-Jährige hat inzwischen auch Vanessa Borcks Tochter (4) kennengelernt, zwischen den beiden laufe es super. Das Paar kann sich auch schon vorstellen, gemeinsam eine "kleine Familie" aufzubauen und weiter "zusammenzuwachsen".

Vanessa Borck stellt ihr Liebesleben seit dem Beginn ihrer Karriere öffentlich zur Schau. Ihr Durchbruch als Influencerin gelang ihr mit Pärchencontent auf Instagram und TikTok an der Seite ihrer Ex-Frau Ina Borck (30) als "Coupleontour". Im September 2024 machten die beiden ihre Trennung öffentlich. Kurz darauf suchte Nessi im RTL-Kuppelformat "Princess Charming" erfolgslos nach der Liebe, anschließend folgte ihre eigene Show "Nessi in Love".

Lara kannte sie zwar vor der Beziehung aus dem Internet - dort folgen ihr 1,7 Millionen Menschen -, habe ihr öffentliches Leben aber nicht aktiv verfolgt, betont Borck jetzt. "Ich durfte ihr alles selbst erzählen und zeigen, ohne dass sie sich vorher schon ein Bild von mir gemacht hatte. Genau das hat unseren Anfang für mich so besonders gemacht."