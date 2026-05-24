Eine Woche nach Beziehungsbekanntgabe: Lets Dance-Kandidatin Vanessa Borck stellt ihre Freundin vor

Vor einer Woche machte "Let's Dance"-Teilnehmerin Vanessa Borck öffentlich, dass sie nach ihrer Scheidung in einer neuen Beziehung ist. Jetzt stellt sie die Frau an ihrer Seite vor.
Vanessa "Nessi" Borck (29) hat vor einer Woche öffentlich gemacht, dass sie neu vergeben ist - den Namen ihrer Partnerin ließ sie dabei noch offen. Seither wurde spekuliert, wer die Frau an ihrer Seite ist. Jetzt lüftet die Influencerin das Geheimnis: In einem Interview mit "Bild" stellt sie ihre Freundin Lara (29) erstmals vor.