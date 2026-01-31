Der überraschende Tod von Catherine O'Hara bewegt auch Eugene und Dan Levy, die Köpfe hinter "Schitt's Creek". Für sie war die verstorbene Schauspielerin eine gute Freundin und Teil der Familie.

Eugene Levy (79) und sein Sohn Dan (42), die Köpfe hinter der Erfolgsserie "Schitt's Creek", trauern um Catherine O'Hara (1954-2026). Die verstorbene Schauspielerin bekam für die Serie nicht nur einen Emmy, sie gehörte auch zur Familie, wie Dan Levy zu einem Foto von sich und O'Hara bei Instagram schreibt.

Dan Levy möchte jede lustige Erinnerung in Ehren halten "Was für ein Geschenk, all die Jahre im warmen Glanz von Catherine O'Haras Brillanz tanzen zu dürfen", erklärt der 42-Jährige. In "Schitt's Creek" spielte O'Hara seine Mutter und die Ehefrau von Eugene. "Nachdem sie mehr als fünfzig Jahre lang mit meinem Vater zusammengearbeitet hat, gehörte Catherine zur erweiterten Familie, bevor sie jemals meine Familie gespielt hat", führt er aus. "Es ist schwierig, sich eine Welt ohne sie vorzustellen. Ich werde jede lustige Erinnerung, die ich mit ihr erleben durfte, in Ehren halten."

Dan Levys Vater Eugene trauert in einem Statement, das unter anderem dem Branchenportal "Deadline" vorliegt. "Worte wirken nicht ausreichend, um den Verlust auszudrücken, den ich heute empfinde", sagt er. "Ich hatte die Ehre, die große Catherine O'Hara über fünfzig Jahre lang zu kennen und mit ihr zusammenzuarbeiten. Von unseren Anfängen auf der Second-City-Bühne über SCTV und die Filme, die wir mit Chris Guest gemacht haben, bis zu unseren sechs glorreichen Jahren bei 'Schitt's Creek', habe ich unsere Arbeitsbeziehung, aber vor allem unsere Freundschaft, geschätzt." O'Hara werde ihm fehlen.

Mit Catherine O'Hara ist eine der der berühmtesten Filmmütter verstorben. Ihr Manager hat dem US-Magazin "People" bestätigt, dass die im kanadischen Toronto geborene Schauspielerin im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Weltweit bekannt wurde sie vor allem als Mutter des umtriebigen Kevin aus dem Komödienklassiker "Kevin - Allein zu Haus".