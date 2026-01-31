Der überraschende Tod von Catherine O'Hara bewegt auch Eugene und Dan Levy, die Köpfe hinter "Schitt's Creek". Für sie war die verstorbene Schauspielerin eine gute Freundin und Teil der Familie.
Eugene Levy (79) und sein Sohn Dan (42), die Köpfe hinter der Erfolgsserie "Schitt's Creek", trauern um Catherine O'Hara (1954-2026). Die verstorbene Schauspielerin bekam für die Serie nicht nur einen Emmy, sie gehörte auch zur Familie, wie Dan Levy zu einem Foto von sich und O'Hara bei Instagram schreibt.