Eine weiß-blaue Botschafterin: Markus Söder ehrt Vicky Leandros mit Bayerischem Verdienstorden

1 Vicky Leandros und Markus Söder in München. Foto: imago images/pictureteam/Matthias Gränzdörfer

Vicky Leandros ist von Markus Söder mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Der Ministerpräsident ehrte "die Königin des Schlagers und Chansons" für ihren Beitrag zur "Völkerverständigung zwischen Bayern und Griechenland".











Link kopiert



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58) hat Vicky Leandros (73) am 24. November mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Mit dem auf 2.000 lebende Ordensträgerinnen und -träger begrenzten Verdienstorden wurde die Sängerin aber nicht nur für ihre Musik geehrt. Vergeben wird er "als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk", wie es unter anderem in einer Mitteilung der Bayerischen Staatsregierung heißt.