1 Was wird der Autor über Donald Trump berichten? Foto: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/ImageCollect

Im November erscheint ein neues Enthüllungsbuch über US-Präsident Donald Trump. Es trägt den Titel "A Warning" - der Autor will anonym bleiben.

Ein anonymer leitender Verwaltungsbeamter plant, im nächsten Monat ein Buch über die Präsidentschaft von Donald Trump (73, "Crippled America: How to Make America Great Again") zu veröffentlichen. Der Autor wird durch Matt Latimer, einen Literaturagenten und Rechtsanwalt, vertreten. Er hat das Buch bereits bei Amazon angekündigt. Demnach wird "A Warning", so der Titel, am 19. November erscheinen. Und es soll "ein beispielloses Porträt der Trump-Präsidentschaft hinter den Kulissen" sein.

"A Warning" (Titel) von "Anonymous" (Autor) erscheint am 19. November - hier vorbestellen

Wie "Deadline" meldet, soll es sich bei dem nicht namentlich genannten Autor um eben jenen handeln, der schon im vergangenen Jahr in der "New York Times" eine entsprechende Buchveröffentlichung angekündigt hat. "Wir glauben, dass unsere erste Pflicht diesem Land gegenüber besteht, und der Präsident handelt weiterhin in einer Weise, die der Gesundheit unserer Republik abträglich ist", wird aus dem Artikel zitiert.

Zuletzt sorgte das Enthüllungsbuch "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (2018) von Michael Wolff (66) für Aufsehen.