Eine Vorsichtsmaßnahme?: Lionel Richie nach Konzertabbruch offenbar im Krankenhaus

Nachdem Lionel Richie das erste Konzert seiner Tour mit Earth, Wind & Fire vorzeitig beenden musste, soll der Sänger laut US-Medienberichten ins Krankenhaus gebracht worden sein.
Lionel Richie (77) soll laut übereinstimmender US-Berichte in ein Krankenhaus gebracht worden sein, nachdem er die erste Show seiner gemeinsamen Tour mit Earth, Wind & Fire abbrechen musste. Wie sowohl das Promi-Portal "TMZ" als auch die "Page Six" berichten, sei der Sänger in eine örtliche Klinik gebracht worden, nachdem ihm auf der Bühne schwindelig geworden war.