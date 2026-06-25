Eine Vorsichtsmaßnahme?: Lionel Richie nach Konzertabbruch offenbar im Krankenhaus

Nachdem Lionel Richie das erste Konzert seiner Tour mit Earth, Wind & Fire vorzeitig beenden musste, soll der Sänger laut US-Medienberichten ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Lionel Richie (77) soll laut übereinstimmender US-Berichte in ein Krankenhaus gebracht worden sein, nachdem er die erste Show seiner gemeinsamen Tour mit Earth, Wind & Fire abbrechen musste. Wie sowohl das Promi-Portal "TMZ" als auch die "Page Six" berichten, sei der Sänger in eine örtliche Klinik gebracht worden, nachdem ihm auf der Bühne schwindelig geworden war.

Bei dem Auftritt in Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota hatte der Sänger vorangegangenen Medienberichten zufolge nach gut einer Stunde seinen Tourauftakt beendet. Er deutete gegenüber dem Publikum an, dass er sich unwohl fühlte. "Wenn dir schwindelig ist, setz dich auf deinen Hintern", sagte er der "Minnesota Star Tribune" zufolge. Etwa 40 Minuten nachdem Richie eine überraschende Pause ausgerufen hatte, habe der Saxofonist Dino Soldo die Bühne betreten und erklärt: "Leider geht es Lionel nicht gut. Er wird nicht weitermachen können."

Richies Umfeld spricht von angeblicher Vorsichtsmaßnahme

Aus Richies Umfeld habe es "TMZ" zufolge jetzt geheißen, dass Sanitäter ihn hinter der Bühne in Empfang nahmen und er mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die anonymen Quellen hätten von einer Vorsichtsmaßnahme gesprochen. Die "Page Six" berichtet, ein Sprecher der Feuerwehr von Saint Paul habe bestätigt, dass "gestern Abend ein erwachsener Mann aus der Arena in ein örtliches Krankenhaus" gebracht wurde.

Richie oder sein Team haben sich bislang nicht zu dem mutmaßlichen Krankenhausaufenthalt geäußert. Außerdem ist nicht öffentlich bekannt, wie es dem Sänger derzeit geht. Daher ist auch nicht ersichtlich, ob Richie womöglich anstehende Termine seiner Tour verschieben muss. Für den Juni sind bislang drei weitere Auftritte geplant - in Chicago, Columbus und Pittsburgh.