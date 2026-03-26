Zum anstehenden 50. Jubiläum der Gründung von Apple veröffentlicht der SWR die dreiteilige Dokuserie "Die Apple-Story - Eine Vision verführt die Welt". Es ist eine Doku voller Anekdoten, die unter anderem ein ambivalentes Bild des Geschäftsmannes Steve Jobs zeichnet.
Es geht um den den Apple I, den Macintosh, den ersten iPod und das iPhone. Gleichzeitig geht es aber auch um Seiten von Steve Jobs (1955-2011), die das Apple-Mastermind vermutlich nicht gerne der Öffentlichkeit gezeigt hätte. Und es geht um Kritik an einem Konzern, der die Welt in Sachen Technik in den vergangenen Jahrzehnten so sehr beeinflusst hat, wie wohl kaum ein anderer. Im Rahmen des Jubiläums der Gründung von Apple vor 50 Jahren erscheint die dreiteilige SWR-Dokuserie "Die Apple-Story - Eine Vision verführt die Welt".