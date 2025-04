Eine Stuttgarterin beim legendären Boat Race: Carina Graf – Abschied aus dem Cambridge-Achter

1 Doppel-Siegerin auf der Themse: Carina Graf (Stuttgart) im Cambridge-Boot. Foto: /Imago/Graeme Wilcockson

Carina Graf promoviert nicht nur an der Eliteuniversität in Cambridge, sie ist auch Teil des Ruderteams. Nach zwei Siegen im legendären Achter-Duell zwischen Cambridge und Oxford hat sie diesmal den Sprung ins erste Boot verpasst – das Rennen verliert für sie deshalb aber nicht an Faszination.











Link kopiert



Bei den wichtigsten Sportereignissen in Großbritannien geht es stets um Tradition, Geschichten, Mythen. Aber mittlerweile auch um viel Geld – egal ob beim Tennis in Wimbledon (seit 1877), beim FA-Cup im Fußball (1872), bei den Open Championships im Golf (1860) oder dem Pferderennen Grand National (1836). Nur eine Ausnahme gibt es. Beim Boat Race (1829), dem bekanntesten Ruderwettkampf der Welt zwischen den Achtern der Eliteuniversitäten Oxford und Cambridge, zählt allein der Sieg, was die Faszination allerdings keinesfalls schmälert. Im Gegenteil. „Dieses Rennen“, sagt Carina Graf, „ist jede Anstrengung wert.“ Sie muss es wissen.