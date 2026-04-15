Eine Stuttgarter Mutter erzählt: Nach der Elternzeit in die Schuldenfalle – „Mir wuchs alles über den Kopf“

Andrea M. hat nie über ihre Verhältnisse gelebt. Doch dann verliert sie ihren Job und gerät in eine Schuldenspirale. Wie sie es wieder herausgeschafft hat.
„Ich hatte das Gefühl, es wächst mir alles über den Kopf und ich komme da nie raus.“ So schildert Andrea M. (Name geändert) ihre Erfahrungen aus der Schuldenzeit. „Ich habe noch so viel wie möglich zurückgezahlt, aber dann gemerkt, dass ich die Zinsen gar nicht mehr tilgen und ich das alleine nicht mehr stemmen kann“, erzählt sie. Das war der Punkt, an dem sie vor drei Jahren beschlossen hat, sich Hilfe bei der Schuldnerberatung zu holen.