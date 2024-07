Wow-Auftritt in Schwarz und Weiß: Sarah Ferguson strahlt in Cannes

1 Sarah Ferguson beweist Stilgefühl in Cannes. Foto: imago/Starface / Cyril Chateau / Starface

Ein Auftritt mit Wow-Faktor: Sarah Ferguson hat sich bei einem Galadinner in Cannes in einer edlen schwarz-weißen Cape-Robe präsentiert.











Sarah Ferguson (64) überstrahlt alle. Bei der "Knights of Charity Gala" in Cannes an der französischen Riviera hat die Herzogin von York Stilgefühl bewiesen und sich in einem edlen, schwarz-weißen Cape-Kleid mit leichter Schleppe aus dem Hause Safiyaa präsentiert.