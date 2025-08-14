Eine Stadt im Müller-Fieber: Thomas Müller in Vancouver: Begeisterter Empfang für den Fußballstar

Thomas Müller, Bayern-Legende und Weltmeister, erlebte in Vancouver einen überwältigenden Empfang: Musqueam-Zeremonie, Hunderte Fans, emotionale Begrüßung - ein gelungener Start für sein neues Kapitel in der MLS bei den Vancouver Whitecaps.
Thomas Müller (35), FC-Bayern-München-Legende und Weltmeister von 2014, ist in Vancouver gelandet und hat dort einen außergewöhnlich herzlichen Empfang erfahren. Der Fußballprofi, der nach 25 Jahren beim Münchner Top-Club zum kanadischen Verein Vancouver Whitecaps in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) gewechselt ist, wurde am Vancouver International Airport mit einer beeindruckenden Zeremonie und großer Fanbegeisterung begrüßt.