Am Donnerstagabend wurde in München der Bambi verliehen. Unter den Preisträgern war auch Heidi Klum - Ehemann Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill gingen aber leer aus. Vorher legten sie einen eleganten Auftritt auf dem roten Teppich hin.
Am Donnerstagabend strahlte München in seinem schönsten Glanz: Nationale sowie internationale Stars strömten in die Bavaria Filmstudios zur Bambi-Verleihung. Der wichtigste deutsche Medienpreis zeichnet herausragende Persönlichkeiten aus - in diesem Jahr war unter den Preisträgerinnen auch Heidi Klum (52), die in der Kategorie Entertainment für ihre Förderung von Diversität geehrt wurde.