Sie spielten drogenabhängige, brutale, sexualisierte oder transgender Teenager - und landeten in Hollywood ganz oben: Wie "Euphoria" aus jungen Talenten echte A-List-Stars machte.
Als HBO im Sommer 2019 "Euphoria" in die Welt entließ, ahnte kaum jemand, dass die Serie über orientierungslose Teenager in einer amerikanischen Vorstadt nicht nur Fernsehgeschichte schreiben, sondern gleich mehrere Karrieren auf eine ganz neue Ebene heben würde. Nüchtern betrachtet war "Euphoria" keine gewöhnliche Serie, sondern das Sprungbrett für eine ganze Generation junger Schauspieler (dritte und finale Staffel in Deutschland ab 13. April 2026 bei Sky, WOW und HBO Max).