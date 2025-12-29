Andreas Stolz ist Vorstand des PSV Stuttgart. Bei einer Fahrt im Riesenrad auf dem Schlossplatz spricht er über seinen Blick auf 2026 aus Sicht der Sportvereine.
Man kann schon nachdenklich werden, wenn man auf dem Schlossplatz das Riesenrad vorm Nachthimmel leuchtend aufragen sieht: Wieder dreht es seine Runden. Wieder ist der Jahreskreislauf abgeschlossen, hat die Erde die Sonne einmal umrundet. Von oben hat man eine herrliche Aussicht – taugt diese Perspektive auch für einen Rückblick und einen Ausblick? Wir drehen „Eine Runde über Stuttgart“ – und solange das Riesenrad sich dreht, erfahren wir, was Andreas Stolz bewegt.