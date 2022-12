1 Bill Kaulitz (li.) zusammen mit Heidi Klum und deren Ehemann Tom Kaulitz. Foto: DFree/Shutterstock

Heidi Klum macht aktuell mit Bill und Tom Kaulitz die Pisten unsicher. Sie gibt ihrem Ehemann und dessen Zwillingsbruder Skiunterricht - mit Erfolg.















Heidi Klum (49) macht aktuell die Skipisten unsicher - und zwar zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) und dessen Zwillingsbruder Bill (33). Auf Instagram präsentiert sich das Dreiergespann in mehreren Fotos und Videos auf der verschneiten Piste. Für Tom und Bill Kaulitz ist es das erste Mal, dass sie auf den Brettern stehen - und Model Klum gibt den beiden Unterricht.

Heidi Klum zeigt, wie es geht

In einem Clip sind die Zwillingsbrüder zu sehen, wie sie langsam und vorsichtig die Piste hinunterfahren. "Fahr mal ein paar schöne Kurven, Tom", erklärt Klum, die die beiden filmt. "Schön macht ihr das, für den ersten Tag." Auch im Kommentar kann das Model seine Begeisterung kaum zurückhalten. "Sehr gut! Tom und Bills erster Tag. Ein Lob an den Skilehrer." Neben dem Video veröffentlichte Klum ein Foto, auf dem die drei in die Kamera lächeln - jeder mit einem Aperol Spritz vor sich.

Ein weiterer Schnappschuss zeigt die drei offenbar im Skilift. In einem anderen Video stellt Lehrerin Klum ihr Können auf den Skiern unter Beweis. Auch Bill Kaulitz hat in seinen Instagram-Storys ein paar Clips veröffentlicht, die ihn mit seinem Bruder auf der Piste zeigen.

Die große Familie Klum

Heidi Klum und der Tokio-Hotel-Musiker sind seit 2019 verheiratet und leben in einer großen Patchwork-Familie. Sie brachte vier Kinder mit in die Ehe. Leni Klum (18) ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore (72). Zum Zeitpunkt von Lenis Geburt war das Model mit Sänger Seal (59) liiert. Gemeinsam mit ihm hat sie drei weitere Kinder bekommen. 2012 reichten Klum und Seal die Scheidung ein.