Eine Platte voller Leben: Ariana Grande kündigt neues Album Petal für Ende Juli an

Etwas mehr als zwei Jahre nach ihrem siebten Studioalbum "Eternal Sunshine" legt Ariana Grande (32) mit der achten Platte nach. Die Schauspielerin und Sängerin veröffentlicht am 31. Juli "Petal". Unter anderem auf der Social-Media-Plattform Instagram hat Grande das Cover geteilt, das sie mit breitem Lachen zeigt. Dazu schreibt die Sängerin dort nur den Titel des Albums und das Veröffentlichungsdatum.

Es handelt sich offenbar um ein grundsätzlich positiv gestimmtes Album. Grande beschreibt die Platte als "etwas, das voller Leben ist und durch die Risse von etwas Kaltem, Hartem und Schwierigem hindurchwächst", wie das Branchenmagazin "Variety" aus einer US-Mitteilung zitiert. Eine Liste mit Songs des neuen Albums gibt es noch nicht.

Einige der neuen Songs dürfte Grande vermutlich auch auf anstehenden Konzerten spielen. Die Tour, die schon im letzten Sommer angekündigt wurde, führt Grande zwischen Anfang Juni und Anfang August durch mehrere nordamerikanische Städte. Danach sind ab Mitte August insgesamt zehn Auftritte in London geplant. Weitere europäische Städte stehen bislang nicht auf dem Flyer.

Ariana Grande wird wohl länger nicht auf Tour gehen

Es könnte vorerst ihre letzte Tour für eine längere Zeit sein. Im "Good Hang with Amy Poehler"-Podcast erzählte Grande im letzten Jahr unter anderem: "Ich weiß, dass ich mich riesig auf diese kleine Tour freue, aber ich glaube, so etwas wird es für eine lange, lange, lange, lange, lange Zeit nicht mehr geben. Ich werde alles geben, und es wird wunderschön werden. Ich glaube, deshalb mache ich das." Sie sehe das Ganze als eine Art vorerst letzten großen Auftritt.