Eine Platte voller Leben: Ariana Grande kündigt neues Album Petal für Ende Juli an

Ariana Grande kehrt in wenigen Monaten mit neuer Musik zurück. Die Sängerin und Schauspielerin veröffentlicht im Juli ihr nächstes Album "Petal".
Etwas mehr als zwei Jahre nach ihrem siebten Studioalbum "Eternal Sunshine" legt Ariana Grande (32) mit der achten Platte nach. Die Schauspielerin und Sängerin veröffentlicht am 31. Juli "Petal". Unter anderem auf der Social-Media-Plattform Instagram hat Grande das Cover geteilt, das sie mit breitem Lachen zeigt. Dazu schreibt die Sängerin dort nur den Titel des Albums und das Veröffentlichungsdatum.