Eine neue Hogwarts‑Ära: Erster Teaser-Trailer! Neue Harry Potter-Serie startet schon 2026

HBO Max hat ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für alle "Harry Potter"-Fans. Im Rahmen der Veröffentlichung eines ersten Teaser-Trailers teilt der Streamingdienst mit, dass die Serie doch schon Ende 2026 startet.
Für den Start von HBO Max im Vereinigten Königreich und in Irland hat sich der Streamingdienst einen Zaubertrick überlegt. HBO Max hat nicht nur den ersten Teaser-Trailer zur kommenden "Harry Potter"-Serie veröffentlicht. Es wurde auch verkündet, dass die Folgen früher zu sehen sein werden, als bislang angenommen. Schon Ende 2026 startet die Serie.