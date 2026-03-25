Eine neue Hogwarts‑Ära: Erster Teaser-Trailer! Neue Harry Potter-Serie startet schon 2026

HBO Max hat ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für alle "Harry Potter"-Fans. Im Rahmen der Veröffentlichung eines ersten Teaser-Trailers teilt der Streamingdienst mit, dass die Serie doch schon Ende 2026 startet.

Für den Start von HBO Max im Vereinigten Königreich und in Irland hat sich der Streamingdienst einen Zaubertrick überlegt. HBO Max hat nicht nur den ersten Teaser-Trailer zur kommenden "Harry Potter"-Serie veröffentlicht. Es wurde auch verkündet, dass die Folgen früher zu sehen sein werden, als bislang angenommen. Schon Ende 2026 startet die Serie.

Offizieller Titel: "Harry Potter und der Stein der Weisen" Daneben hat HBO Max den offiziellen Titel der ersten Staffel enthüllt. Dieser birgt allerdings eine gewisse Verwechslungsgefahr. Die erste Staffel heißt im deutschsprachigen Raum "Harry Potter und der Stein der Weisen", wie schon der erste Teil der beliebten "Harry Potter"-Filmreihe.

Die Serie soll an Weihnachten 2026 anlaufen. Bislang war angenommen worden, dass es erst Anfang 2027 losgeht. HBO- und Max-Content-Boss Casey Bloys hatte dem Branchenportal "Deadline" noch in diesem Januar erklärt: "Nun, wir haben bisher 2027 gesagt. Um es etwas genauer zu formulieren, würde ich sagen, Anfang 2027. Und jetzt werden Sie fragen, ob das Januar, Februar, März oder April bedeutet - das sind wir noch nicht bereit, zu sagen. Ich sage einfach Anfang 2027."

"Harry Potter"-Serie: Acht Folgen in der ersten Staffel

HBO Max verspricht den Beginn einer "neuen Hogwarts‑Ära". Die Geschichte, die erzählt wird, ist aber nicht neu. Harry Potters Tante Petunia glaubt, dass er ein normaler Junge ist. Doch Harry erhält an seinem elften Geburtstag ein Aufnahmeschreiben für Hogwarts. Für ihn eröffnet sich in der Serie laut Pressemitteilung "eine Welt voller Freude, Freundschaft und Magie". Er muss sich allerdings auch "einem gefährlichen Feind aus seiner Vergangenheit stellen".

Die erste Staffel wird acht Episoden umfassen und soll laut Mitteilung exklusiv bei HBO Max abrufbar sein, auch in Deutschland. Hierzulande ist der Streamingdienst seit wenigen Wochen verfügbar, in Irland und im Vereinigten Königreich steht der Start am 26. März an. Wie schon die Filmreihe, basiert auch die Serie auf den Büchern von J. K. Rowling. Die Autorin ist unter anderem neben Francesca Gardiner und Mark Mylod als leitende Produzentin mit an Bord.

Das alte Filmtrio Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint ist nicht mehr dabei. Die Hauptrollen werden in der Serie wieder von Kids übernommen - von Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley. John Lithgow verkörpert Albus Dumbledore, Janet McTeer die Minerva McGonagall, Paapa Essiedu den Severus Snape und Nick Frost tritt als Rubeus Hagrid auf. Daneben wird unter anderem auch Warwick Davis als Filius Flitwick auftauchen.

Das erste Bild aus der Serie, auf dem Harry Potter zu sehen ist, hat HBO Max bereits vor dem Teaser-Trailer veröffentlicht.