Stuttgart - Wenn man erfährt, dass in Kürze zwei Millionen Euro auf dem eigenen Konto landen werden, darf man schon mal ein bisschen ausflippen. Schnappatmung bekommen oder gleich etwas ganz Verrücktes tun, etwa eine Privatinsel auf den Bahamas buchen für 3500 Euro die Nacht. Anne (Name geändert) flippt nicht aus. Sie ist völlig perplex. Es ist ein eiskalter Wintermorgen, draußen liegt Schnee. Drinnen läuft die Heizung auf Hochtouren. Trotzdem zittert Anne. Sie geht zurück ins Bett und wird es bis zum Abend nicht verlassen. Sie muss erst verdauen, was der Mitarbeiter der Lottozentrale ihr gerade am Telefon bestätigt hat: Sie hat gewonnen. Endlich! Seit mehr als 30 Jahren besitzt sie ein Los der Glücksspirale. Sie spürt Freude. Und Angst. Zwei Millionen! So viele Nullen. Gewinnchance: eins zu zehn Millionen. Sie braucht einen Plan. „Was mach’ ich mit dem Haufen Geld?“ Tief in ihrem Inneren hat sie gewusst, dass es passieren würde. „Ich habe immer daran geglaubt.“