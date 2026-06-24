Eine anonyme Person hat 1.000.000 Euro an Stuttgarter Jugendfarmen und Aktivspielplätze gespendet. Doch ist das eigentlich eine gute Idee? Da sind sich nicht alle einig.
Eine Spende von einer Million Euro für die Stuttgarter Jugendfarmen und Aktivspielplätze: Das klingt zunächst nach einer uneingeschränkt guten Nachricht. Immerhin können dadurch die städtischen Kürzungen für 2026 und 2027 komplett kompensiert werden. Wer der Spender ist und was ihn antreibt, darüber ist weiterhin nichts herauszufinden. „Die Person möchte wirklich komplett anonym bleiben und mit niemandem sprechen“, heißt es von der Jugendfarm Möhringen-Vaihingen.