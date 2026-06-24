Eine anonyme Person hat 1.000.000 Euro an Stuttgarter Jugendfarmen und Aktivspielplätze gespendet. Doch ist das eigentlich eine gute Idee? Da sind sich nicht alle einig.

Eine Spende von einer Million Euro für die Stuttgarter Jugendfarmen und Aktivspielplätze: Das klingt zunächst nach einer uneingeschränkt guten Nachricht. Immerhin können dadurch die städtischen Kürzungen für 2026 und 2027 komplett kompensiert werden. Wer der Spender ist und was ihn antreibt, darüber ist weiterhin nichts herauszufinden. „Die Person möchte wirklich komplett anonym bleiben und mit niemandem sprechen“, heißt es von der Jugendfarm Möhringen-Vaihingen.

Unterdessen äußern sich Stuttgarter Lokalpolitiker. Allen gemein ist, dass sie sich bei der Person bedanken. Doch die Bewertung von Spenden als Kompensation zu fehlender städtischer Finanzierung unterscheidet sich stark. So schreibt etwa Alexander Kotz, Vorsitzender der CDU-Fraktion, dass es „wunderbar“ sei, dass es Menschen gebe, die für wichtige Beiträge einen privaten Beitrag leisteten. „Da hat jemand ein ganz großes Herz für Kinder und Jugendliche in unserer Stadt“, schildert er seine Gedanken. Er fände es schön, wenn noch mehr Menschen „in dieser finanziell schwierigen Zeit großzügig spenden würden“. Als Beispiele nennt er etwa Mittagessen an Schulen, Begegnungsstätten für Senioren, Vereinsschwimmbäder oder das Tierheim.

Die FDP sieht an dem Beispiel, dass für „Herzensprojekte (...) nicht zwangsläufig nach immer knapper werdenden öffentlichen Mitteln gegriffen werden muss“. Auch beim Open Piano am Charlottenplatz habe es geheißen, dass dieses ohne öffentlichen Zuschuss sterbe - mit privatem Engagement konnte es aber weitergeführt werden. „Generell hat man sich in Zeiten voller Kassen vielleicht zu lange auf öffentliche Zuschüsse verlassen und „verlernt“, private Spenden zu akquirieren“, heißt es von der Liberalen. Auch bei der Stuttgarter Oper sowie der Villa Berg „könnten private Mittel eine willkommene Ergänzung sein“.

Spender sollten auch benachteiligte Gruppen bedenken, heißt es

Die Fraktion der Freien Wähler war zunächst überrascht von dem Geldsegen: „Eine so hohe Spende, die noch dazu an alle Stuttgarter Jugendfarmen und Akis gerichtet ist, ist alles andere als alltäglich“, schreiben die Fraktionsvorsitzenden. Ihnen seien „alle seriösen Spender herzlich willkommen“. Schwer vorstellbar sei allerdings, dass diese Art der Finanzierung über einen längeren Zeitraum verlässlich funktioniere und trage: „Deshalb braucht es solide öffentliche Haushalte.“

Sarah Wölfle und Fabian Reger, beide Stadträte der Grünen, haben in einem Instagram-Post von „einem starken Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung“ geschrieben. Auf Nachfrage sagen sie, dass es dennoch „dringend eine verlässliche und langfristige Finanzierung dieser wichtigen Einrichtungen“ brauche - und dafür eine „auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen durch Bund und Länder“. Zugleich müssten große Vermögen stärker zur Finanzierung zentraler gesellschaftlicher Aufgaben beitragen – etwa über eine Reform der Erbschaft- und Vermögensbesteuerung. Und wichtig sei, dass die Spenderinnen und Spender auch „jene Menschen im Blick behalten, die oft weniger öffentliche Aufmerksamkeit erhalten – beispielsweise wohnungslose Menschen oder andere besonders benachteiligte Gruppen“.

Kein dauerhaftes Mäzenatentum, mahnt Hannes Rockenbauch

Deutlich kritischer äußert sich Hannes Rockenbauch von SÖS. Er sagt, dass er sich zwar sehr gefreut habe für die Jugendfarmen und Aktivspielplätze. Zugleich mache diese Spende klar, dass „eigentlich genug da ist in unserer Gesellschaft, aber dieses Geld nicht bei der Kommune ist“. Dauerhaft dürften Kindereinrichtungen jedenfalls nicht durch Mäzenatentum finanziert werden, „sonst macht man sich zu abhängig und hat keine Verlässlichkeit“. Es „graue“ ihm davor, dass es von privaten Entscheidungen abhänge, wer Geld bekomme - und wer nicht.

Spenden seien grundsätzlich kein geeignetes Modell, „sonst droht eine Entwicklung in Richtung Charity wie in den USA“, sagt Jasmin Meergans, Stuttgarter Fraktionsvorsitzende von SPD und Volt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Auch Jasmin Meergans, die SPD-Fraktionsvorsitzende, sagt, dass zwar „jede Spende angesichts der aktuellen Lage erfreulich ist“, dies aber grundsätzlich kein geeignetes Modell sei. „Sonst droht eine Entwicklung in Richtung Charity wie in den USA.“ Es könne nicht im Sinne der Stadt sein, dass Spender steuerten, in welchen Bereichen es de facto zu Kürzungen komme und in welchen nicht. Zugleich würde sie sich wünschen, „dass alle Kürzungen kompensiert werden könnten“, sagt Meergans, „angesichts der heißen Temperaturen besonders, dass die Tagesstätten für Wohnungslose wieder vollständig öffnen könnten“.