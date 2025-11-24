Eine Million Euro: Stadtmitarbeiter in Bayern soll Münzen aus Parkautomaten gestohlen haben

1 Ein Stadtmitarbeiter aus dem bayerischen Kempten soll Münzen im Gesamtwert von rund einer Million Euro aus Parkautomaten gestohlen haben (Symbolfoto). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

Ein Stadtmitarbeiter aus Bayern soll aus Parkautomaten Münzen im Wert von rund einer Million Euro gestohlen haben. Der Mann war für die Leerung kommunaler Parkscheinautomaten zuständig.











Link kopiert



Ein Stadtmitarbeiter aus dem bayerischen Kempten soll Münzen im Gesamtwert von rund einer Million Euro aus Parkautomaten gestohlen haben. Der 40-Jährige war beim städtischen Betriebshof für die Leerung kommunaler Parkscheinautomaten zuständig, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Kempten am Montag mitteilten. Dabei soll er aus den Parkscheinautomaten in hunderten Fällen Münzgeld entnommen haben.