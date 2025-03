Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. Einen Sendestart gab es bislang nicht. Jetzt enthüllt Prime Video, wann die Fortsetzung von "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" auf Sendung gehen wird.

Nach der gefeierten Romanvorlage von Mona Kasten "Save Me" wurde auch die Verfilmung "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" am 2024 ein globaler Erfolg. Die zweite Staffel der Serienadaption wird Ende dieses Jahres bei Prime Video verfügbar sein.

So geht es in Staffel zwei weiter

Laut UFA Fiction scheint für Ruby (Harriet Herbig-Matten, 21) nach einer gemeinsamen Liebesnacht alles perfekt. Ausgerechnet James (Damian Hardung, 26) ist es jedoch, der Ruby auf den Boden der Tatsachen zurückholt, nachdem es in seiner Familie zu einem Schicksalsschlag gekommen ist. Noch nie in ihrem Leben habe sie für jemanden solch starke Gefühle entwickelt. Gleichzeitig sei sie noch nie zuvor so stark verletzt worden. Ruby will in ihr altes Leben zurück, doch James möchte sie nicht aufgeben und sie zurückgewinnen.

"Eine Menge Trauer und Trauma"

Im Podcast "Short Take" von German Films erklärte Hardung vor rund einem Monat, dass die neuen Folgen der Amazon-Serie düsterer und emotional intensiver sind als in Staffel eins. "Es gibt eine Menge Trauer und Trauma in meiner Figur", kündigte er an. Sich in die psychische Belastung seines Charakters zu fühlen, "hat mich an einen Punkt gebracht, an dem ich dachte: 'Ich weiß nicht, ob das noch gesund ist.'"

Neben Herbig-Matten und Hardung sind Sonja Weißer als Lydia, Ben Felipe als Cyril, Fedja van Huêt als Mortimer, Runa Greiner als Ember, Justus Riesner als Alistair, Andrea Guo als Lin, Frederic Balonier als Kieran und Eli Riccardi als Elaine wieder Teil der Besetzung.