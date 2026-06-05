Eine Lücke in der Welt: Buffy- und Ted Lasso-Co-Stars trauern um Anthony Head

Anthony Head ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Ehemalige Co-Stars des Schauspielers aus "Buffy - Im Bann der Dämonen" und "Ted Lasso" verabschieden sich in den sozialen Medien.

Anthony Head (1954-2026) ist tot. Wie seine Töchter Emily und Daisy der britischen Rundfunkanstalt BBC zufolge bestätigt haben, ist der Schauspieler im Alter von 72 Jahren infolge von Komplikationen in Zusammenhang mit einer Lungenentzündung gestorben. Bereits kurz nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht haben sich mehrere seiner ehemaligen Co-Stars aus den Serien "Buffy - Im Bann der Dämonen" und "Ted Lasso" zu Wort gemeldet, um sich zu verabschieden.

David Boreanaz und weitere Stars nehmen Abschied Die Rolle des Rupert Giles in "Buffy" machte Head Ende der 1990er international bekannt. Zu den ersten Stimmen, die Lebewohl sagen, gehört die von David Boreanaz (57), der in "Buffy" und dem Spin-off "Angel - Jäger der Finsternis" die Figur Angel spielte. "Ruhe in Frieden. Er hatte so eine gütige und großzügige Seele", schreibt Boreanaz in einer Story auf seinem Instagram-Profil.

Die ehemalige Faith-Darstellerin Eliza Dushku (45) teilt in einer Story ein älteres Bild von Head in seiner Rolle als Giles. "Tony H, ich danke für jede Szene und die gemeinsame Zeit. Ruhe in Liebe und Frieden, gütiger Herr", schreibt sie dazu. Mit ihm gehe ein lieber Kollege.

James Marsters (63), der als Spike aus "Buffy" und "Angel" bekannt wurde, teilt bei Instagram ein älteres Foto der beiden. "Da ist eine Lücke in der Welt. Anthony Head ist von uns gegangen", kommentiert er. Am Set von "Buffy" sei der Verstorbene stets freundlich gewesen, eine verlässliche Stütze "und der beste Schauspieler in der Besetzung. Er war der Beste von uns." Durch seine Anwesenheit habe Head die Welt zu einem besseren Ort gemacht.

Schöne Momente mit einem "wunderbaren Menschen"

Die damalige Anya in "Buffy", Emma Caulfield (53), erinnert sich auf der Social-Media-Plattform an einen besonderen Tag und veröffentlicht dazu ein Selfie mit Head, das demnach vor rund 15 Jahren aufgenommen wurde. "Dieses Foto ist im Jahr 2011 in der Londoner U-Bahn entstanden", schreibt sie. "Ich habe meinen Freund Tony am Set von 'Die Eiserne Lady' besucht. Wir aßen zu Mittag, schauten in einem Plattenladen vorbei, gingen zum Abendessen und auf Drinks und lachten, bis uns die Seiten wehtaten. Es war ein perfekter Tag." Von solchen Momenten "mit diesem wunderbaren Menschen" habe es viele gegeben und sie habe das Glück gehabt, ihn 27 Jahre lang einen Freund nennen zu können.

Eine seiner letzten prominenten Rollen hatte Head als Rupert Mannion in der Serie "Ted Lasso". Brett Goldstein (45), der darin den Charakter Roy Kent verkörpert, teilt auf Instagram eine Story. Zu einem Bild des Verstorbenen, offenbar in dessen Rolle, schreibt er: "Anthony Head war ein brillanter Schauspieler, der den schlimmsten Menschen der Welt gespielt hat - was eine unglaubliche Fähigkeit war, denn er selbst war der beste Mensch. Er war unendlich charmant, gütig, lustig und eine Freude." Man werde Head schmerzlich vermissen.

Jeremy Swift (65), der Leslie Higgins in "Ted Lasso" spielt, veröffentlicht ähnlich wie Caulfield ein Selfie, das ihn mit Head zeigt. Er nimmt mit wenigen Worten dazu Abschied: "Lebewohl, Tony. Wir haben dich verehrt. Ruhe in Frieden, mein Freund."