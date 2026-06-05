Eine Lücke in der Welt: Buffy- und Ted Lasso-Co-Stars trauern um Anthony Head

Anthony Head ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Ehemalige Co-Stars des Schauspielers aus "Buffy - Im Bann der Dämonen" und "Ted Lasso" verabschieden sich in den sozialen Medien.
Anthony Head (1954-2026) ist tot. Wie seine Töchter Emily und Daisy der britischen Rundfunkanstalt BBC zufolge bestätigt haben, ist der Schauspieler im Alter von 72 Jahren infolge von Komplikationen in Zusammenhang mit einer Lungenentzündung gestorben. Bereits kurz nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht haben sich mehrere seiner ehemaligen Co-Stars aus den Serien "Buffy - Im Bann der Dämonen" und "Ted Lasso" zu Wort gemeldet, um sich zu verabschieden.