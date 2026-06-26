Am Samstag steigt das "Schlagerbooom Open Air 2026" im Ersten. Florian Silbereisen wird die Schlagersängerin Michelle verabschieden, die ein letztes Mal auftritt. Er beschreibt vorab ein besonderes Drohnen-Detail für die Show.

Viele Jahre lang stand Schlagerstar Michelle (54) auf der Bühne. Am Samstag, dem 27. Juni, soll sie jetzt ein letztes Mal bei Florian Silbereisen (44) im TV auftreten. Der Showmaster, Moderator und Schauspieler deutet kurz vor der Ausstrahlung des "Schlagerbooom Open Air 2026" an, dass der Abschied traurig werden wird.

Ein letztes Lied von Michelle "Wir haben Michelle in unseren Shows seit Jahrzehnten begleitet - durch gute und schlechte Zeiten", sagt Silbereisen der "Bild"-Zeitung. Vieles hätten er und die Sängerin gemeinsam erlebt. "Dieser Abschied ist wirklich traurig, weil ich weiß, dass sie es sehr ernst meint", erläutert er. Gleichzeitig verspricht der Showmaster: "Umso emotionaler ist es, wenn sie ihr Abschiedslied singt und sogar Lichterdrohnen am Himmel über dem Stadion weinen."

Bereits zuvor hatte Silbereisen erklärt, dass TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer ein bewegendes Programm erwarte. "Es wird eine sehr, sehr emotionale Show: Andrea Berg feiert 25 Jahre 'Tausendmal belogen'. Nena wird endlich wieder ihre '99 Luftballons' steigen lassen. Und Michelle wird zum allerletzten Mal als Sängerin auf der Bühne stehen und sich verabschieden", kündigte er laut der ARD an.

Auch Nena tritt auf

Da die Show vorab aufgezeichnet wurde, wird auch Nena zu sehen sein. Die Sängerin musste gerade zwei Auftritte für Freitag und Sonntag absagen. Auf Instagram teilte Nena am 25. Juni mit, dass sie sich das Handgelenk gebrochen hat und deshalb am Freitagmorgen operiert werden sollte.

Weitere angekündigte Stars beim "Schlagerbooom Open Air 2026" sind unter anderem Anastacia, Andreas Gabalier, Maite Kelly, DJ Ötzi, David Garrett, Beatrice Egli, Wincent Weiss, Mireille Mathieu, Vanessa Mai und Andy Borg. Das Erste zeigt "Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich" am Samstag ab 20:15 Uhr im TV. Auch in der ARD-Mediathek wird die Show zu sehen sein.