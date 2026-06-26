Am Samstag steigt das "Schlagerbooom Open Air 2026" im Ersten. Florian Silbereisen wird die Schlagersängerin Michelle verabschieden, die ein letztes Mal auftritt. Er beschreibt vorab ein besonderes Drohnen-Detail für die Show.
Viele Jahre lang stand Schlagerstar Michelle (54) auf der Bühne. Am Samstag, dem 27. Juni, soll sie jetzt ein letztes Mal bei Florian Silbereisen (44) im TV auftreten. Der Showmaster, Moderator und Schauspieler deutet kurz vor der Ausstrahlung des "Schlagerbooom Open Air 2026" an, dass der Abschied traurig werden wird.