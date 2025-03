Ob man Sonne und Strand, Nordlichter und Schnee oder Geschichte und Kultur erleben will: Wer seinen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff verbringt, hat die Möglichkeit, mehrere Reiseziele in kurzer Zeit zu besuchen und das ganz ohne ständiges Kofferpacken und Weiterreisen. Der Koffer wird einmal in der eigenen Kabine ausgepackt und das Schiff wird zum schwimmenden Hotel für die kommenden Tage oder Wochen. Dabei bietet ein Kreuzfahrtschiff auch an Seetagen eine breite Auswahl an Aktivitäten. Doch wann ist die beste Reisezeit für eine Kreuzfahrt, welche Reedereien sind am beliebtesten, und von welchen Häfen kann man abfahren?

Wann ist die beste Zeit, eine Kreuzfahrt zu machen?

Wer eine Mittelmeerkreuzfahrt machen möchte, nutzt am besten den Zeitraum von Mai bis Oktober. Wer sich auf interessante Stadterkundungen und Wanderungen in der Natur freuen möchte, verreist idealerweise im Frühling und Herbst, wenn angenehme Temperaturen herrschen. Auch Adria-Kreuzfahrten oder eine Reise auf die Balearen oder Kanaren sind ideal für den Frühling geeignet.

Wer im Sommer verreisen möchte, nutzt die ideale Reisezeit für eine Ostsee-Kreuzfahrt, eine Reise durch Nordeuropa, macht eine Polarkreuzfahrt oder besucht Island und Grönland.

Wenn es im Herbst und Winter in Stuttgart richtig kalt wird, flüchtet man per Kreuzfahrtschiff am besten in den Orient, nach Afrika, Australien oder Asien.

Welche Kreuzfahrtanbieter sind die besten?

Laut dem Reiseportal "Kreuzfahrtberater" gehören folgende Reedereien zu den beliebtesten bei deutschen Urlaubern:

TUI Cruises (Mein Schiff)

AIDA Cruises

MSC Cruises

Phoenix Reisen

Costa Kreuzfahrten

Durch ein besonderes Entertainment an Bord besticht unter anderem die Reederei Royal Caribbean, NCL oder AIDA. Feinste kulinarische Genüsse gibt es an Bord von Oceania Cruises. Besonders viele kinderfreundliche Angebote bieten AIDA, Costa und MSC, weshalb diese Reedereien auch bei Familien besonders beliebt sind. Luxuriös wird es auf den Schiffen von Hapag-Lloyd oder bei Regent Seven Seas Cruise.

Wo legen die meisten Kreuzfahrtschiffe in Deutschland an?

Auch Deutschland verfügt über Kreuzfahrtterminals, an denen namhafte Kreuzfahrtschiffe an- und ablegen. Zu den größten und bekanntesten Kreuzfahrthäfen Europas zählt beispielsweise der Hamburger Hafen. Hier brechen Tausende Urlauber nach Skandinavien auf oder auch in die USA oder Karibik. Namhafte Reedereien wie AIDA, TUI (Mein Schiff), MSC oder Costa Kreuzfahrten legen hier an. Nach Hamburg reist man von Stuttgart aus komfortabel mit dem Zug. Zwischen fünf und sechs Stunden sollte man für die Anreise einplanen. Mit dem Flugzeug landet man nach rund 75 Minuten in der Hansestadt.

Kiel verfügt über einen Kreuzfahrthafen, der eine zentrale Rolle für Kreuzfahrten in der Ostsee spielt. Von hier aus geht es beispielsweise nach Skandinavien, ins Baltikum oder auf Fjord-Kreuzfahrten. Auch hier legen AIDA, TUI, MSC oder Costa Kreuzfahrten an. Nach Kiel reist man mit der Deutschen Bahn in etwa sieben Stunden.

Auch in Bremerhaven befindet sich ein traditionsreicher Kreuzfahrthafen. Von hier starten Nord- und Ostseekreuzfahrten, Expeditionen in die Arktis und nach Grönland sowie Transatlantikkreuzfahrten beispielsweise in die USA oder nach Kanada. Passagiere verreisen hier mit Phoenix Reisen, MSC, TUI oder Costa Kreuzfahrten. Von Warnemünde geht es über die Ostsee nach Skandinavien, Russland oder ins Baltikum. Auch Fjord-Kreuzfahrten nach Norwegen starten hier. Neben AIDA und TUI legen auch MSC und Costa Kreuzfahrten an. Nach Bremerhaven kann man mit der Deutschen Bahn fahren. Etwa sechseinhalb Stunden Zeit sollte man für die Zugfahrt einplanen.

Wer eine Kreuzfahrt auf der Ostsee machen möchte, kann auch ab Travemünde starten. Von hier aus geht es beispielsweise in skandinavische Länder wie Schweden oder Finnland. Hier verkehren meist kleinere Anbieter und gelegentlich große Reedereien wie AIDA oder MSC. Etwa sieben Stunden dauert eine Zugfahrt von Stuttgart nach Travemünde mit der Deutschen Bahn.

Mit den Jahren gewinnt auch der Kreuzfahrthafen Cuxhaven zunehmend an Bedeutung. Von hier aus geht es hinaus auf die Nordsee und beispielsweise nach Skandinavien.

Was kostet eine Kreuzfahrt?

Allgemeingültig zu beantworten, was eine Kreuzfahrt kostet, ist nicht möglich. Denn die Kosten setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, die Reisende individuell für sich zusammenstellen. Die Kosten für eine Kreuzfahrt enthalten zum einen den Grundpreis für die Kreuzfahrt, darin enthalten sind meist die Unterkunft, Verpflegung, Unterhaltung und Aktivitäten, Nutzung aller Einrichtungen auf dem Schiff und teilweise auch Trinkgelder. Auch Anreisekosten zum Kreuzfahrthafen gehören zum Gesamtpaket dazu und müssen einkalkuliert werden. Nimmt man einen Zug zum Hafen, oder fliegt man mit dem Flugzeug? Fährt man mit dem Auto und muss Parkgebühren einplanen?

Besonders spannend wird eine Kreuzfahrt, wenn es an Land geht. In der Regel bieten Kreuzfahrtanbieter geführte Landausflüge an, diese können jedoch zusätzliche Kosten verursachen. Auch Getränkepakete werden häufig zusätzlich berechnet ebenso wie die Nutzung von Spezialrestaurants an Bord. Der Preis für eine Kreuzfahrt hängt also davon ab, wer verreist, wie lange, welche Route gefahren wird, welche Kabine gebucht wird, welche Ausflüge und andere Zusatzleistungen man sich gönnen möchte.

Durch Last-Minute-Angebote oder Frühbucherschnäppchen können Urlauber meist Kosten sparen und zu erschwinglicheren Preisen verreisen.

Urlaubsplanung: Kreuzfahrten ab Stuttgart unternehmen

Wer in Stuttgart und Umgebung lebt und gerne eine Kreuzfahrt machen möchte, hat verschiedene Kreuzfahrthäfen zur Auswahl. Je nach gewünschter Route und Distanz zum Hafen kann hier die passende Option ausgewählt werden.

Kreuzfahrten ab Stuttgart: An- und Abreise planen

Urlauber haben verschiedene Möglichkeiten ihren Abreisehafen zu erreichen. Ob man mit dem Auto, dem Zug oder lieber per Flugzeug anreisen möchte - Urlauber haben meist die Möglichkeit, ihre Anreise individuell zu planen oder über die Reederei zu buchen. Wer mit dem Auto anreisen möchte, findet passende Angebote von verschiedenen Reedereien. Diese bieten beispielsweise einen komfortablen Parkservice an. Bis drei Tage vor Abreise können Urlauber einen Parkplatz an einem der Parkservice-Standorte buchen. Das Praktische: Wird der Liegeplatz kurzfristig verlegt, erhalten Reisende einen garantierten Transfer zum neuen Liegeplatz.

Wer mit dem Flugzeug zur Kreuzfahrt anreist, kann die Flüge teilweise auch direkt bei der Kreuzfahrtbuchung mitbuchen. Dies ermöglicht einen komfortablen und unkomplizierten Transfer vom Flughafen zum Schiff und vermeidet Stress und Komplikation bei eventuellen Flugverspätungen.

Auch mit dem Zug kann zur Kreuzfahrt angereist werden. Das geschieht entweder durch eine individuelle Anreise oder durch sogenannte Rail and Cruise Optionen, die über die Reederei gebucht werden müssen.

Anreiseoptionen verschiedener Reedereien Flug Rail & Cruise Parkservice AIDA x x x TUI (Mein Schiff) x x x MSC x - x Costa x x x Phoenix x x - Hapag Lloyd x - - Seabourn x - -

Kreuzfahrt über das Mittelmeer und weiter: Abfahrten von spanischen Häfen

Einer der größten Kreuzfahrthäfen befindet sich in Barcelona. Von Stuttgart fliegt man etwa zwei Stunden per Direktflug in die spanische Metropole. Hier legen zahlreiche Reedereien ab- und an und bescheren ihren Kunden eine beeindruckende Zeit auf hoher See. Neben MSC, AIDA und TUI (Mein Schiff) verkehren hier auch Costa Kreuzfahrten, Cunard Line und Royal Caribbean International. Ab Barcelona können Fernwehgeplagte beispielsweise eine Kanaren-Kreuzfahrt machen, über Ibiza, Mallorca, Madeira, Gran Canaria und Lanzarote oder nach Teneriffa reisen.

Nur zwei Stunden Flugzeit trennen Stuttgart von Mallorca. Auch hier stechen zahlreiche Kreuzfahrtschiffe in See. Von Palma aus geht es beispielsweise nach Andalusien, Madeira, Teneriffa und auf die Kanaren, in die Türkei, nach Italien, über Spanien und Italien nach Griechenland oder über Spanien, Portugal und die englische Küste bis nach Kiel. Andere Reedereien bieten auch Routen über Marokko oder Südafrika, nach Réunion, auf die Seychellen oder Mauritius.

Kreuzfahrten ab Italien starten

Etwa sieben bis acht Stunden mit dem Zug oder Auto und nur zwei Stunden und 40 Minuten mit dem Flugzeug von Stuttgart entfernt, starten viele Urlauber ab Venedig/Triest in ihren Kreuzfahrturlaub. Hier geht es beispielsweise entlang der Adriaküste nach Kroatien, an verschiedene italienische Reiseziele, an die türkische Küste und nach Griechenland. Vom Hafen in Triest stechen auch Kreuzfahrtschiffe mit Routen über Fuerteventura, Südafrika, Réunion, Mauritius, Sri Lanka und Singapur in See.

Etwa sechs bis sieben Stunden reist man mit dem Zug oder Auto von Stuttgart nach Genua. Per Flugzeug erreicht man Genua von Stuttgart nur mit einem Zwischenstopp. Von hier aus geht es auf hohe See. Besonders viele Mittelmeer-Kreuzfahrten beginnen in Genua. Große Reedereien wie MSC Cruises und Costa Kreuzfahrten legen hier an und ab. Auf dem Kreuzfahrtschiff entdecken Urlauber Italien, Spanien, Griechenland, die Türkei, Südfrankreich, Portugal, oder auf Weltreisen auch die USA, Japan, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Zwischen sieben und acht Stunden ist man mit dem Auto nach Savona in Italien unterwegs. Von hier aus bricht Costa Kreuzfahrten mit großen Kreuzfahrtschiffen zu verschiedenen Routen auf. Ob eine achttägige Mittelmeerroute, elf Tage auf hoher See von Italien über Spanien bis nach Portugal, 15 Tage über Griechenland und die Türkei oder über zwei Wochen bis nach Brasilien, Marokko, Südafrika und bis in die Vereinigten Arabischen Emirate – für jeden Urlaubstyp findet sich hier die passende Kreuzfahrt.

Urlaub auf dem Schiff: Kreuzfahrten von französischen Häfen ausgehend

Auch im Süden Frankreichs legen in großen Häfen wie Marseille oder Cannes namhafte Reedereien an. Von Marseille geht es beispielsweise mit MSC Cruises über Italien, Griechenland und Spanien, nach Portugal, Marokko, Madeira und Teneriffa. Auch Transatlantikrouten über Kanada, nach Puerto Rico und bis nach Miami oder über Kolumbien und Panama, durch den Panamakanal nach Mexiko und bis nach Los Angeles und Seattle.

In Cannes laufen ebenfalls Kreuzfahrtschiffe von MSC Cruises aus mit einer Route über Italien nach Spanien und zurück nach Frankreich. Cannes ist innerhalb von drei Flugstunden erreichbar, die Strecke von Stuttgart nach Marseille beansprucht etwa eine Viertelstunde mehr Zeit.

Schiffsreisen: Besonders luxuriöse Kreuzfahrten

Die MS Europa von Hapag Lloyd Cruises legt im Hafen von Lissabon, Palma, Barcelona, Kiel, Hamburg, Travemünde, oder Kopenhagen an und ab. Das Schiff ist kleiner als viele andere Kreuzfahrtschiffe und bietet Platz für rund 400 Personen. Kulturell wird an Bord einiges geboten, denn hochkarätige Gäste beeindrucken die Urlauber mit Konzerten, Kabarett, Lesungen oder Theaterstücken. Fünf Restaurants können an Bord ohne Aufpreis besucht werden. Die Gäste werden mit Champagner auf ihren Zimmern begrüßt, profitieren vom 24-Stunden-Suitenservice und einem Butlerservice in den Penthouse-Suiten, können im beheizbaren Meerwasserpool schwimmen und den Spa-Bereich mit Sauna, Dampfbad und Ruheraum nutzen. Lissabon ist ab Stuttgart in etwa drei Flugstunden zu erreichen.

Regent Seven Seas Cruises bezeichnet sich selbst als die luxuriöseste Kreuzfahrtlinie weltweit und legt mit dem Seven Seas Explorer in Venedig, Lissabon, Barcelona, Monte Carlo Kopenhagen und Hamburg an und ab. An Bord dieser Schiffe können sich Gäste auf eine luxuriöse Innenausstattung freuen, profitieren von unbegrenzten Landausflügen, genießen exquisite Menüs und erlesene Weine, haben unbegrenzten Zugang zum Spa und erleben feinste Unterhaltung.

Luxuriöser Urlaub geht auch an Bord der Schiffe von Seabourn Cruise Line. Auch hier gehen nur zwischen 200 und 600 Gäste an Bord. Diese werden in großzügigen Suiten untergebracht. Die Reederei legt großen Wert auf einem exzellenten persönlichen Service und bietet deshalb ein nahezu ausgewogenes Gäste-Crew-Verhältnis. An Bord genießen Urlauber hervorragende Wellness-Angebote.

Zwischen knapp 300 und etwa 450 Gäste finden an Bord der Luxusyachten von Ritz-Carlton Platz. Das Design und die Ausstattung der Schiffe halten mit dem Luxus der berühmten Hotels mit. Den Gästen werden maßgeschneiderte Erlebnisse und höchste kulinarische Genüsse geboten. Gäste genießen ein exklusives Spa-Erlebnis und zahlreiche Wasseraktivitäten. Die Abende lassen Urlauber mit einem Cocktail bei Livemusik im Living Room ausklingen. Geshoppt wird in Luxusboutiquen und geschlemmt in erstklassigen Restaurants.

Hinweis: Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Routen und Fahrpläne können je nach Saison variieren. Deshalb ist es ratsam, aktuelle Fahrpläne zu beachten.