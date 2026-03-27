Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 erhielt Ski-Legende Lindsey Vonn Aufmunterung von höchster Stelle: Prinz William schrieb ihr einen persönlichen Brief.
Knapp zwei Monate nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 hat Ski-Legende Lindsey Vonn (41) erstmals ausführlich über den Unfall und die dramatischen Wochen danach gesprochen. In einem Titelinterview mit dem US-Magazin "Vanity Fair" schildert sie nicht nur die körperlichen Qualen, sondern auch die unerwartete Unterstützung, die sie in dieser Zeit erreichte - unter anderem in Form eines Briefes von Prinz William (43).