Knapp zwei Monate nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 hat Ski-Legende Lindsey Vonn (41) erstmals ausführlich über den Unfall und die dramatischen Wochen danach gesprochen. In einem Titelinterview mit dem US-Magazin "Vanity Fair" schildert sie nicht nur die körperlichen Qualen, sondern auch die unerwartete Unterstützung, die sie in dieser Zeit erreichte - unter anderem in Form eines Briefes von Prinz William (43).

Ein Brief vom Thronfolger In einem auf den 16. Februar datierten Brief, dessen Foto Vonn auf Instagram teilt, schrieb der Thronfolger: "Ich habe Ihren jüngsten Unfall in Cortina verfolgt und wollte Ihnen schreiben, um meine herzlichsten Genesungswünsche zu übermitteln." Die Art, wie Vonn davon berichtete, "mit Mut und ohne Reue an den Start zu gehen, sagt so viel über Ihre Widerstandskraft aus - und ist einer der vielen Gründe, warum Sie für so viele Menschen eine Inspiration waren und sind." Am Ende des maschinengeschriebenen Briefs wünschte William eine "reibungslose und schnelle" Genesung und setzte handschriftlich in blauer Tinte noch seine besten Wünsche darunter.

Vonn habe nach ihrem Unfall Dutzende Nachrichten und Anrufe von Sportlern und Prominenten bekommen. Auch Williams Nachricht bedeute ihr "sehr viel", sagt Vonn - und machte ihm gleich einen Vorschlag: "Ich habe angeboten, mit ihm und seiner Familie Ski zu fahren, falls sie das je möchten." Allerdings "vielleicht erst in einer Weile", fügt sie mit einem Blick auf ihre Verletzungen hinzu.

"Solche extremen Schmerzen"

In dem Interview schildert Lindsey Vonn auch erstmals im Detail, was sich auf dem Olympia-Kurs und danach abspielte. "Ich konnte mich nicht bewegen und habe um Hilfe geschrien. Ich brauchte einfach jemanden, der mir die Skier abnimmt", erinnert sie sich. Im Krankenhaus habe ihr das gebrochene Bein unendliche Schmerzen bereitet. "Auf halbem Weg fing ich an zu schwitzen. Ich hatte einfach solche extremen Schmerzen. Ich habe aus voller Kehle geschrien: Holt mich hier raus. Es ließ einfach nicht nach. Es hat sich in mein Gehirn eingebrannt". Ihr Bein sei immer weiter angeschwollen. "Es bestand eine sehr reale Chance, dass sie die gesamte Funktion ihres Beines verlieren würde, wenn nicht das Bein selbst", sagte Team-USA-Arzt Tom Hackett dem Magazin.

Hackett operierte Vonn noch in der Nacht, vier weitere Eingriffe folgten. Für die Sportlerin ist es nach wie vor schwer, damit umzugehen. "Ich möchte nicht, dass die Menschen an diesem Sturz festhalten und mich dafür in Erinnerung behalten. Was ich vor den Olympischen Spielen geleistet habe, ist noch nie zuvor gemacht worden. Ich war die Nummer eins in der Wertung. Niemand erinnert sich daran, dass ich am Gewinnen war", erklärt sie.

Vonn war 2019 mit 33 Jahren vom Skisport zurückgetreten, hatte sich ein künstliches Kniegelenk einsetzen lassen und 2024 ihr spektakuläres Comeback gefeiert. Im Dezember 2025 gewann sie mit 41 Jahren als älteste Skifahrerin der Geschichte eine Abfahrt. Neun Tage vor dem Olympia-Rennen riss sie sich beim Weltcup das Kreuzband, startete in Cortina aber trotzdem - und stürzte 13 Sekunden nach dem Start schwer.