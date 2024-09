Eine harte Zeit: Shannen Doherty brachte Tori Spelling zu Dancing with the Stars

Shannen Doherty brachte Tori Spelling zu "Dancing with the Stars"

1 Tori Spelling ist einer der Promis aus der 33. Staffel von "Dancing with the Stars". Foto: Imago/ZUMA Press Wire / FS

Tori Spelling wird in der 33. Staffel von "Dancing with the Stars" ihre Tanzkünste präsentieren. Zur Teilnahme ermutigte sie ihre verstorbene Schauspiel-Kollegin Shannen Doherty. Nicht nur diese "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin war bereits Teil der Sendung.











Link kopiert



Tori Spelling (51) wird in der 33. Staffel von "Dancing with the Stars" um den Sieg tanzen. Die Sendung "Good Morning America" gab am Mittwoch (4. September) die teilnehmenden Promis und ihre Tanzpartner bekannt. Vor Spelling war bereits ihr "Beverly Hills, 90210"-Co-Star Shannen Doherty (1971-2024) Teil der Show. Dem "People"-Magazin verriet Spelling, die kürzlich verstorbene Schauspielerin habe sie zur Teilnahme motiviert.