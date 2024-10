Eine große Verliererin holt Platz 3: Promi Big Brother: Diese Stars sind die Social-Media-Gewinner

Nach zwei Wochen ging gestern die zwölfte Staffel von "Promi Big Brother" zu Ende, Leyla Lahouar (28) sicherte sich den Pokal und 100.000 Euro. Doch ist die Gewinnerin auch die Social-Media-Königin? Oder konnte ein Mitkandidat die meisten neuen Follower an sich binden? Leyla Lahouar (28) hatte vor dem Start von "Promi Big Brother" 852.000 Follower bei Instagram. Gut zwei Wochen später kommt sie auf 913.000 Fans auf ihrem Konto. Macht 61.000 Anhänger mehr.

Ihr Neuverlobter Mike Heiter (32) - "Big Brother" hatte ihn im Container sanft zum Heiratsantrag genötigt - hatte vor zwei Wochen mit 856.000 etwas mehr Instagram-Follower. Die meisten aller "PBB"-Kandidaten. Jetzt liegt er bei 906.000. Seine Zukünftige hat ihn also überholt. Zählt man die Fans des Paares zusammen, wundert es nicht, dass für Layla die meisten Zuschauer abgestimmt haben, nachdem Mike am Montag früh ausgeschieden war.

Eine große Verliererin der Staffel auf Platz 3

Auf Platz 3 der "PBB"-Teilnehmer mit den meisten Instagram-Followern liegt eine Verliererin der Staffel. Elena Miras (32) musste den Container aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Sie musste mit ansehen, wie ihr Ex Mike seiner neuen Leyla einen Heiratsantrag machte. Mit einem Wachstum von 697.000 auf 752.000 Followern spielt sie immerhin in den sozialen Medien fast in einer Liga mit ihrer Konkurrentin und ihrem Ex.

Vierter im Insta-Ranking ist der Drittplatzierte der zwölften Staffel. Influencer Matze Höhn (28) verbesserte sich nur gering von 478.000 Follower auf 491.000.

Max Kruse (36) folgt auf Rang 5. Der Fußballer generierte ein moderates Wachstum von 473.000 auf 488.000 Follower. Sinan Movez (19) verbesserte sich von 307.000 Insta-Abonnenten auf 319.000. Der TikToker ist dafür auf der Konkurrenzplattform mit 2,6 Mio. Fans der Follower-König. Ebenfalls aus dem Social-Media-Kosmos stammt Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28). Mit ihrem Partner betreibt sie den Kanal "laberrhababer.official", der vor "Big Brother 214.000 Anhänger zählte. Jetzt sind es 231.000.

Jochen Horst kann mit jungen Realitystars mithalten

Der "PBB"-Zweitplatzierte Jochen Horst (60) kann da nicht mithalten - weder in absoluten Zahlen noch beim Zuwachs. Folgten dem Schauspieler vor "Promi Big Brother" bei Instagram noch 253.000 Menschen, sind es jetzt immerhin 261.000. Der "Balko"-Darsteller hatte sich im Container zum Vertreter der alten Welt unter lauter Digital Natives stilisiert, dabei hatte und hat er mehr Follower als mancher junger Realitystar.

Verena Kerth (43) konnte nur um rund 2000 Follower zulegen, von 139.000 auf 141.000. Cecilia Asoro (28) erreicht Reality-Kollegin Kerth mit 140.000 Abonnenten fast. Gestartet in "PBB" ist sie dafür mit nur 112.000 Instagram-Anhängern.

Schauspielerin Mimi Fiedler (49) konnte sich von 108.000 Instagram-Subscribern auf 126.000 verbessern. "DSDS"-Pionier Daniel Lopes (47) wuchs auf niedrigem Niveau von 28.400 auf 31.100.

Promi-Reporterin Bea Peters (42) konnte mit 4.299 Fans ihre Follower-Anzahl mehr als verdoppeln. Keine allzu große Kunst, ist sie bei nur 1.800 Follower gestartet. Dennoch ein prozentual starkes Wachstum, obwohl sie Schlusslicht der Social-Media-Tabelle bleibt.

Eine besondere Erwähnung verdient Alida Kurras (47). Mit 15.900 Followern bleibt sie zwar auf dem vorletzten Platz des Insta-Rankings. Doch gestartet ist die "Big Brother"-Gewinnerin von 2000 mit nur rund 2.000 Instagram-Abonnenten. Sie konnte ihre Followerzahl also fast verachtfachen.