Eine große Ehre: Donald Trump besucht letzte Ruhestätte von Queen Elizabeth II.

Im Rahmen eines Staatsbesuchs im Vereinigten Königreich haben US-Präsident Donald Trump und seine First Lady Melania das Grab von Queen Elizabeth II. besucht. Laut eigener Angaben war er einst der "Lieblingspräsident" der verstorbenen Königin.
Donald Trump (79) ist am Dienstagabend mit seiner Ehefrau, Melania Trump (55), zu einem Staatsbesuch auf britischem Boden gelandet. Der US-Präsident und die First Lady wurden am 17. September offiziell von Thronfolger Prinz William (43) und dessen Ehefrau, Prinzessin Kate (43), sowie von König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) auf Schloss Windsor empfangen. Dort besuchten die Trumps in der St.-Georgs-Kapelle auch das Grab der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022).