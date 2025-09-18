Eine Geschichte aus zwei Städten: Neue Miniserie mit Game of Thrones-Star Kit Harington in Entwicklung

Der "Game of Thrones"-Star Kit Harington kehrt mit einer neuen Fernsehproduktion zurück. Er wird demnächst die Hauptrolle in der Miniserie "Eine Geschichte aus zwei Städten" übernehmen. Die vierteilige Show wird von BBC und MGM+ produziert.

Kit Harington (38) kehrt mit einer neuen Miniserie zurück: Das Branchenblatt "Variety" berichtet, dass er die Hauptrolle in "Eine Geschichte aus zwei Städten" übernimmt. Die Show basiert auf den gleichnamigen Roman von Charles Dickens. BBC und MGM+ produzieren die vierteilige Show.

In weiteren Rollen sind François Civil (35) und Mirren Mack (27) zu sehen. Der Filmemacher aus Kambodscha, Hong Khaou (49), nimmt auf dem Regiestuhl Platz. Die Dreharbeiten starten noch dieses Jahr im Oktober.

Das ist die Geschichte des Klassikers

BBC hat eine Zusammenfassung der Miniserie geliefert. Die Handlung spielt in London, es ist das Jahr 1782. Die Spannungen im Krieg zwischen Frankreich und Großbritannien sind groß. Das Leben der jungen Frau Lucie Manette (Mirren Mack) wird auf den Kopf gestellt, als sie eine Nachricht aus Paris erhält: Ihr Vater, der seit fast 20 Jahren als tot gilt, könnte noch am Leben sein. Der Bote - der idealistische französische Emigrant Charles Darnay (François Civil) - wird verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Lucie bittet daraufhin einen jungen Anwalt namens Sydney Carton (Kit Harington) um Hilfe, in der Hoffnung, dass er Darnay befreit und dieser sie nach Paris führt, um ihren Vater aufzuspüren. Lucies Begegnung mit Darnay und Carton löst ein komplexes Liebesdreieck aus.

Der erfolgreichste Roman aller Zeiten

Der 1859 veröffentlichte Klassiker "Eine Geschichte aus zwei Städten" wurde schon mehrmals für die große und kleine Leinwand adaptiert. Die TV-Verfilmung unter der Regie von Jim Goddard wurde 1980 ausgestrahlt. Neun Jahre später wurde eine Miniserie mit James Wilby (67) und Xavier Deluc (67) auf dem britischen Sender ITV gezeigt.