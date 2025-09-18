Eine Geschichte aus zwei Städten: Neue Miniserie mit Game of Thrones-Star Kit Harington in Entwicklung

Der "Game of Thrones"-Star Kit Harington kehrt mit einer neuen Fernsehproduktion zurück. Er wird demnächst die Hauptrolle in der Miniserie "Eine Geschichte aus zwei Städten" übernehmen. Die vierteilige Show wird von BBC und MGM+ produziert.
