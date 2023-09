1 In Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer und/oder sexualisierter Gewalt (Symbolbild). Foto: Andreas Reiner

Mira N. zieht mit ihrem Partner zusammen, bekommt mit ihm ein Kind. Doch statt familiärer Geborgenheit erlebt sie häusliche Gewalt. Findet sie einen Ausweg?











Können Sie noch bei ihm in der Wohnung bleiben, oder müssen Sie gehen?“, fragt die Sozialarbeiterin vom Hilfetelefon und bietet Mira N. an, sie in einem Frauenhaus unterzubringen. Mira N., die eigentlich anders heißt, glaubt zu diesem Zeitpunkt noch, dass ihr Partner sich einigermaßen im Griff hat – bisher sind seine Drohungen nicht wahr geworden. Ein halbes Jahr vergeht, bis er sie zum ersten Mal schlägt, nach vier weiteren Monaten eskaliert die Situation. Mira N. ruft die Polizei.