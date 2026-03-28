Eine Festnahme: Terrorermittlungen nach Anschlagsversuch auf Pariser US-Bank

2 Nach einem Anschlagsversuch auf eine US-Bank in Paris ermittelt die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft. Foto: Sebastien Dupuy/AFP/dpa

Ein Sprengstoffanschlag auf die Pariser Zentrale der Bank of America wurde verhindert. Die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft ermittelt gegen einen festgenommenen Tatverdächtigen.











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Paris - Nach einem vereitelten Sprengstoffanschlag auf eine amerikanische Bank in Paris hat die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Polizeikräfte hätten den Anschlag auf die Pariser Zentrale der Bank of America in der Nacht verhindert und vor Ort einen Tatverdächtigen festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegen ihn werde wegen Herstellung von Brand- oder Sprengkörpern sowie versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung ermittelt.