1 Keine Schulden mehr und am Ende doch noch ein neues Zuhause gefunden: Familie Schreiber, die anonym bleiben möchte, kann jetzt eine Zukunft ohne Schulden planen. Foto: /Horst Haas

Mindestens 8700 Baden-Württemberger beantragten 2021 Privatinsolvenz. Wer sind diese Menschen und ist dieses Verfahren der beste Weg aus der Überschuldung? Ein betroffenes Paar erzählt.









Esslingen/Tübingen - Eineinhalb Umzugskartons voll ungeöffneter Briefe waren es am Ende. Vielleicht auch mehr, manche Stapel waren ihr bei Umzügen einfach verloren gegangen. Ihr Mann Dennis wunderte sich zwar, warum Franziska Schreiber die Post nicht öffnete. Aber er hielt sich lang an ihre Ausflüchte. Bis ihm ein Schreiben der Deutschen Bahn in die Hände fiel. Die drohte seiner Frau mit Haft, weil sie die Gebühren fürs Fahren ohne Ticket nicht gezahlt hatte. Da setzten sich die Schreibers, die in Wirklichkeit anders heißen, endlich hin und redeten.