Eine einmalige Sache: Tim Burton: Kein Sequel für Edward mit den Scherenhänden

Tim Burton (66) schließt ein Sequel von "Edward mit den Scherenhänden" (1990) aus. Der Drehbuchautor erklärte "IndieWire" zufolge bei einem Interview im Rahmen des Marrakech International Film Festivals, es werde keine Fortsetzung des Klassikers geben. "Es gibt bestimmte Filme, von denen ich keine Fortsetzung machen möchte", zitiert ihn die Nachrichtenwebsite.

"Ich wollte keine Fortsetzung machen, weil ich das Gefühl hatte, dass es eine einmalige Sache ist", äußerte sich Burton zu dem Film. Dasselbe Gefühl habe er bei dem Stop-Motion-Film "Nightmare Before Christmas" (1993) gehabt. "Manche Dinge sollte man besser auf sich beruhen lassen, und das ist für mich eines davon", betonte der Regisseur.

Lesen Sie auch

Burton möchte erneut mit Johnny Depp zusammenarbeiten

Im Gegensatz zu einem möglichen Sequel sieht Burton eine weitere Zusammenarbeit mit Johnny Depp (61) in der Zukunft. "Nun, ich bin mir sicher, dass es eine geben wird", soll er auf eine Frage geantwortet haben. Depp übernahm die Hauptrolle in "Edward mit den Scherenhänden" und spielte in weiteren seiner Filme mit. Dazu zählen "Charlie und die Schokoladenfabrik" (2005) und "Alice im Wunderland" (2010), in denen er als Willy Wonka beziehungsweise der verrückte Hutmacher auftrat.

Die Auswahl der Schauspieler müsse jedoch "auf dem Projekt aufbauen, an dem ich gerade arbeite. Das ist es, worum es beim Film geht", erklärte Burton. Für ihn stehe die Besetzung der Rollen nie am Anfang. "Es geht um Zusammenarbeit und darum, Ideen von den Leuten um einen herum zu bekommen", brachte er zu seiner Vorgehensweise an.

"Beetlejuice"-Sequel erschien im September

In diesem Jahr brachte Burton ein Sequel eines anderen Films auf die Leinwände. 36 Jahre nach "Beetlejuice" (1988) erschien "Beetlejuice Beetlejuice" 2024 in den Kinos. Für das Sequel nahmen Michael Keaton (73), Winona Ryder (53) und Catherine O'Hara (70) ihre Rollen wieder auf. Neu hinzu kam Jenna Ortega (22), die die Tochter der Deetz-Familie spielt. Der Film feierte im August bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig seine Premiere und kam am 12. September in die deutschen Kinos.