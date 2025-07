Eine der größten Europas: Italien: Große illegale Zigarettenfabrik entdeckt

Eine Industrieanlage im Südosten Italiens hat sich als geheime Fabrik für die Herstellung von Millionen Zigaretten pro Tag entpuppt. Sie gilt als eine der größten ihrer Art in Europa.

Stornara - Im Südosten Italiens hat die Finanzpolizei eine der größten illegalen Zigarettenfabriken Europas entdeckt. In einer Industrieanlage bei Stornara, etwa 100 Kilometer westlich der Adria-Stadt Bari, fanden Ermittler laut Angaben der Finanzpolizei eine voll ausgestattete Produktionsstätte, in der täglich etwa zwei Millionen Zigaretten hergestellt werden konnten.

Der Wert der Anlage, die mit modernen Maschinen ausgestattet war, wurde auf rund 1,3 Millionen Euro geschätzt. In dem zweigeschossigen Gebäude sicherten die Beamten rund 13 Tonnen Zigaretten, 165 Säcke mit verarbeitetem Tabak und mehr als 130 Paletten Verpackungsmaterial. Wäre die Ware auf den Markt gelangt, hätten Staat und EU laut Behörden rund 3,2 Millionen Euro an Steuern und Abgaben verloren. Der illegale Gewinn, den die Anlage erzielte, belief sich auf 350.000 Euro pro Tag. Zudem wurde eine weitere Produktionsstätte des Netzwerks in der Stadt Andria entdeckt.

Bei der Durchsuchung trafen die Ermittler zehn Männer aus der Ukraine und Bulgarien an. Sie lebten demnach in provisorisch eingerichteten Räumen. Die Verdächtigen wurden wegen Schmuggels und Markenfälschung der Justiz gemeldet.