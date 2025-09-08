Eine der Gewinnerinnen des Abends: Sabrina Carpenter: Ihr durchsichtiges VMA-Kleid ist ein echter Hit

Sabrina Carpenter holt bei den MTV Video Music Awards nicht nur drei Trophäen. Auch mit einer politischen Performance und ihrem Kleid auf dem roten Teppich sorgte sie für Aufsehen.

Sabrina Carpenter (26) hat bei den MTV Video Music Awards einen gefeierten Auftritt hingelegt - und das nicht nur auf der Bühne der Preisverleihung, sondern auch auf dem roten Teppich. Die 26-Jährige erschien am Sonntagabend in der UBS Arena in Elmont, New York, in einem bodenlangen, halbdurchsichtigen Valentino-Kleid in Rot. Die enganliegende, hochgeschlossene Robe war mit einem floralen Paillettenmuster verziert, das die wichtigsten Stellen verdeckte.

Auf dem roten Teppich kombinierte die Sängerin ihr glamouröses Outfit mit einem lila-rosa Schal, den sie sich um ihre Arme gelegt hatte. Ihre Augen betonte Sabrina Carpenter mit goldglitzerndem Make-up, zudem hatte sie einen dezenten Lippenstift aufgetragen. Ihre Haare trug sie zu Locken gestylt und mit einem Seitenscheitel.

Auch auf der Bühne eine Gewinnerin

Bei der Preisverleihung selbst gehörte Sabrina Carpenter zu den großen Gewinnern. Nach Lady Gaga (39), die vier Trophäen mit nach Hause nahm, wurden Ariana Grande (32) und Carpenter am Sonntagabend mit jeweils drei Auszeichnungen bedacht. Carpenter, die unter anderem für das beste Album geehrt wurde, war außerdem die einzige Künstlerin, die laut "The Hollywood Reporter" bereit war, den Abend für eine offen politische Aussage zu nutzen und sich auf der Bühne für die Transgender-Community einsetzte.

Die Sängerin war bei den Video Music Awards mit ihrem Song "Tears", einer Single aus ihrem kürzlich erschienenen Album "Man's Best Friend", aufgetreten. Teil der Performance waren Dragqueens, die mit Plakaten auf die Bühne kamen, auf denen sie ihre Botschaften verkündete.

Mit "Man's Best Friend" feiert die Künstlerin unterdessen auch hierzulande Erfolge. Zum ersten Mal hat sich Sabrina Carpenter damit vergangene Woche die Krone der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, holen können.