Eine der Gewinnerinnen des Abends: Sabrina Carpenter: Ihr durchsichtiges VMA-Kleid ist ein echter Hit

Sabrina Carpenter holt bei den MTV Video Music Awards nicht nur drei Trophäen. Auch mit einer politischen Performance und ihrem Kleid auf dem roten Teppich sorgte sie für Aufsehen.
Sabrina Carpenter (26) hat bei den MTV Video Music Awards einen gefeierten Auftritt hingelegt - und das nicht nur auf der Bühne der Preisverleihung, sondern auch auf dem roten Teppich. Die 26-Jährige erschien am Sonntagabend in der UBS Arena in Elmont, New York, in einem bodenlangen, halbdurchsichtigen Valentino-Kleid in Rot. Die enganliegende, hochgeschlossene Robe war mit einem floralen Paillettenmuster verziert, das die wichtigsten Stellen verdeckte.